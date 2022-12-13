Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР
Госдума одобрила законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции в ДНР и ЛНР
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы таких судов.
В законопроектах предусматривается, что преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в ДНР и ЛНР на момент присоединения этих субъектов к России, однако есть два условия - наличие гражданства РФ и соответствие должностным требованиям, пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Отмечается, что вхождение в состав РФ новых субъектов обуславливает создание на их территориях федеральных судов общей юрисдикции, включая военные и арбитражные суды, а также необходимость обеспечить такие суды квалифицированными кадрами. Уточняется, что отбор кандидатов в первоначальные составы таких судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Назначение на должности судей будет осуществляться в соответствии с законами о судебной системе, добавлял глава комитета ГД.
Согласно тексту внесенных проектов, предлагается установить порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей. Помимо этого, определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.