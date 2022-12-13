https://ria.ru/20221213/zakonoproekty-1838398631.html

Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР

Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.12.2022

Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции на территориях Донецкой и... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:54

2022-12-13T16:54

2022-12-13T16:54

политика

павел крашенинников

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы таких судов.В законопроектах предусматривается, что преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в ДНР и ЛНР на момент присоединения этих субъектов к России, однако есть два условия - наличие гражданства РФ и соответствие должностным требованиям, пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Отмечается, что вхождение в состав РФ новых субъектов обуславливает создание на их территориях федеральных судов общей юрисдикции, включая военные и арбитражные суды, а также необходимость обеспечить такие суды квалифицированными кадрами. Уточняется, что отбор кандидатов в первоначальные составы таких судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Назначение на должности судей будет осуществляться в соответствии с законами о судебной системе, добавлял глава комитета ГД.Согласно тексту внесенных проектов, предлагается установить порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей. Помимо этого, определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

https://ria.ru/20221213/proekt-1838373206.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, павел крашенинников, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф