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Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.12.2022
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Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР
Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.12.2022
Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции на территориях Донецкой и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:54
2022-12-13T16:54
политика
павел крашенинников
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы таких судов.В законопроектах предусматривается, что преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в ДНР и ЛНР на момент присоединения этих субъектов к России, однако есть два условия - наличие гражданства РФ и соответствие должностным требованиям, пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Отмечается, что вхождение в состав РФ новых субъектов обуславливает создание на их территориях федеральных судов общей юрисдикции, включая военные и арбитражные суды, а также необходимость обеспечить такие суды квалифицированными кадрами. Уточняется, что отбор кандидатов в первоначальные составы таких судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Назначение на должности судей будет осуществляться в соответствии с законами о судебной системе, добавлял глава комитета ГД.Согласно тексту внесенных проектов, предлагается установить порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей. Помимо этого, определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
https://ria.ru/20221213/proekt-1838373206.html
россия
луганская народная республика
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политика, павел крашенинников, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф
Политика, Павел Крашенинников, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
16:54 13.12.2022
 
Госдума одобрила проекты о создании судов в ДНР и ЛНР

Госдума одобрила законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы таких судов.
В законопроектах предусматривается, что преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в ДНР и ЛНР на момент присоединения этих субъектов к России, однако есть два условия - наличие гражданства РФ и соответствие должностным требованиям, пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Отмечается, что вхождение в состав РФ новых субъектов обуславливает создание на их территориях федеральных судов общей юрисдикции, включая военные и арбитражные суды, а также необходимость обеспечить такие суды квалифицированными кадрами. Уточняется, что отбор кандидатов в первоначальные составы таких судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Назначение на должности судей будет осуществляться в соответствии с законами о судебной системе, добавлял глава комитета ГД.
Согласно тексту внесенных проектов, предлагается установить порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей. Помимо этого, определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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