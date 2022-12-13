https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838291662.html
Британия потеряла рекордное число рабочих дней с 1990 года из-за забастовок
Британия потеряла рекордное число рабочих дней с 1990 года из-за забастовок - РИА Новости, 13.12.2022
Британия потеряла рекордное число рабочих дней с 1990 года из-за забастовок
Великобритания потеряла из-за забастовок в 2022 году самое большое количество рабочих дней с 1990 года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные Бюро... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:55
2022-12-13T12:55
2022-12-13T12:55
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великобритания потеряла из-за забастовок в 2022 году самое большое количество рабочих дней с 1990 года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.Согласно данным ONS, с июня из-за забастовок Британия потеряла 1,2 миллиона рабочих дней, что является самым высоким показателем за пятимесячный период с мая 1990 года, пишет издание. В октябре из-за проведения стачек было потеряно 417 тысяч рабочих дней, что является рекордным показателем с ноября 2011 года, отмечается в сообщении.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. В преддверии Рождества, в самое загруженное время года, многие британские профсоюзы объявили о проведении забастовок в различных сферах. В декабре на забастовки выйдут железнодорожники, сотрудники скорой помощи, медработники, сотрудники почты и пограничники.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
https://ria.ru/20221209/britantsy-1837577421.html
https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838134067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Британия потеряла рекордное число рабочих дней с 1990 года из-за забастовок
Telegraph: Британия потеряла из-за забастовок самое большое число рабочих дней с 1990 года
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Великобритания потеряла из-за забастовок в 2022 году самое большое количество рабочих дней с 1990 года, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Согласно данным ONS, с июня из-за забастовок Британия потеряла 1,2 миллиона рабочих дней, что является самым высоким показателем за пятимесячный период с мая 1990 года, пишет издание. В октябре из-за проведения стачек было потеряно 417 тысяч рабочих дней, что является рекордным показателем с ноября 2011 года, отмечается в сообщении.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. В преддверии Рождества, в самое загруженное время года, многие британские профсоюзы объявили о проведении забастовок в различных сферах. В декабре на забастовки выйдут железнодорожники, сотрудники скорой помощи, медработники, сотрудники почты и пограничники.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.