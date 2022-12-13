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Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины - РИА Новости, 13.12.2022
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Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины
Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины
Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:57
2022-12-13T20:09
в мире
украина
магатэ
рафаэль гросси
денис шмыгаль
сергей шойгу
энергодар
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в заявлении агентства."В ходе двухчасовой встречи в Париже, которая закончилась рано утром во вторник, генеральный директор Гросси заявил, что он и премьер-министр Шмыгаль также добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.
https://ria.ru/20221202/zaes-1835813475.html
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в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, денис шмыгаль, сергей шойгу, энергодар, россия, запорожская аэс
В мире, Украина, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Денис Шмыгаль, Сергей Шойгу, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС
19:57 13.12.2022 (обновлено: 20:09 13.12.2022)
 
Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины

Гросси: на встрече с премьером Украины был достигнут прогресс по защитной зоне на ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в заявлении агентства.
"В ходе двухчасовой встречи в Париже, которая закончилась рано утром во вторник, генеральный директор Гросси заявил, что он и премьер-министр Шмыгаль также добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 11:40
МАГАТЭ надеется найти решение по безопасности Запорожской АЭС до конца года
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
 
В миреУкраинаМАГАТЭРафаэль ГроссиДенис ШмыгальСергей ШойгуЭнергодарРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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