https://ria.ru/20221213/vstrecha-1838448843.html

Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины

Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины - РИА Новости, 13.12.2022

Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины

Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:57

2022-12-13T19:57

2022-12-13T20:09

в мире

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магатэ

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россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в заявлении агентства."В ходе двухчасовой встречи в Париже, которая закончилась рано утром во вторник, генеральный директор Гросси заявил, что он и премьер-министр Шмыгаль также добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.

https://ria.ru/20221202/zaes-1835813475.html

https://ria.ru/20221206/obstrely_zaes-1836562974.html

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энергодар

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в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, денис шмыгаль, сергей шойгу, энергодар, россия, запорожская аэс