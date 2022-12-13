https://ria.ru/20221213/vologda-1838320248.html

В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК

В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК - РИА Новости, 13.12.2022

В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК

В Вологде в 2023 году начнут строительство моста, который завершит создание в городе малого транспортного кольца(МТК), сообщил губернатор Олег Кувшинников в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:48

2022-12-13T13:48

2022-12-13T13:48

вологодская область

вологда

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 13 дек – РИА Новости. В Вологде в 2023 году начнут строительство моста, который завершит создание в городе малого транспортного кольца(МТК), сообщил губернатор Олег Кувшинников в телеграм-канале.По его словам, проект получил положительное заключение государственной экспертизы, и уже в январе будет объявлен конкурс на выполнение работ."Мост соединит микрорайон Заречье с Белозерским шоссе. Он позволит перераспределить транспортные потоки. Жители смогут добраться из одного конца города в другой, не заезжая в центр", - написал Кувшинников.По проекту, мост будет четырехполосным общей протяженностью с учетом съездов чуть более трех километров. Строителям предстоит провести археологические изыскания в исторической зоне в районе Кайсарова ручья. Все работы разбиты на три этапа с 2023 по 2026 год.По информации пресс-службы правительства области, затраты на строительство составят порядка 5 миллиардов рублей из средств федерального, областного бюджетов и муниципалитета Вологды. В областном бюджете средства на строительство предусмотрены в полном объеме, сообщил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20221212/gazoprovod-1838000648.html

вологда

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Артем Смирнов

вологда, олег кувшинников