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В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК - РИА Новости, 13.12.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20221213/vologda-1838320248.html
В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК
В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК - РИА Новости, 13.12.2022
В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК
В Вологде в 2023 году начнут строительство моста, который завершит создание в городе малого транспортного кольца(МТК), сообщил губернатор Олег Кувшинников в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:48
2022-12-13T13:48
вологодская область
вологда
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 13 дек – РИА Новости. В Вологде в 2023 году начнут строительство моста, который завершит создание в городе малого транспортного кольца(МТК), сообщил губернатор Олег Кувшинников в телеграм-канале.По его словам, проект получил положительное заключение государственной экспертизы, и уже в январе будет объявлен конкурс на выполнение работ."Мост соединит микрорайон Заречье с Белозерским шоссе. Он позволит перераспределить транспортные потоки. Жители смогут добраться из одного конца города в другой, не заезжая в центр", - написал Кувшинников.По проекту, мост будет четырехполосным общей протяженностью с учетом съездов чуть более трех километров. Строителям предстоит провести археологические изыскания в исторической зоне в районе Кайсарова ручья. Все работы разбиты на три этапа с 2023 по 2026 год.По информации пресс-службы правительства области, затраты на строительство составят порядка 5 миллиардов рублей из средств федерального, областного бюджетов и муниципалитета Вологды. В областном бюджете средства на строительство предусмотрены в полном объеме, сообщил представитель пресс-службы.
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вологда, олег кувшинников
Вологодская область, Вологда, Олег Кувшинников
13:48 13.12.2022
 

В Вологде в 2023 году начнут строить мост, завершающий создание МТК

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 13 дек – РИА Новости. В Вологде в 2023 году начнут строительство моста, который завершит создание в городе малого транспортного кольца(МТК), сообщил губернатор Олег Кувшинников в телеграм-канале.
По его словам, проект получил положительное заключение государственной экспертизы, и уже в январе будет объявлен конкурс на выполнение работ.
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12 декабря, 12:15Вологодская область
В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре
"Мост соединит микрорайон Заречье с Белозерским шоссе. Он позволит перераспределить транспортные потоки. Жители смогут добраться из одного конца города в другой, не заезжая в центр", - написал Кувшинников.
По проекту, мост будет четырехполосным общей протяженностью с учетом съездов чуть более трех километров. Строителям предстоит провести археологические изыскания в исторической зоне в районе Кайсарова ручья. Все работы разбиты на три этапа с 2023 по 2026 год.
По информации пресс-службы правительства области, затраты на строительство составят порядка 5 миллиардов рублей из средств федерального, областного бюджетов и муниципалитета Вологды. В областном бюджете средства на строительство предусмотрены в полном объеме, сообщил представитель пресс-службы.
 
Вологодская областьВологдаОлег Кувшинников
 
 
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