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В Воронеже прорвало водопровод - РИА Новости, 13.12.2022
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В Воронеже прорвало водопровод
В Воронеже прорвало водопровод - РИА Новости, 13.12.2022
В Воронеже прорвало водопровод
Трансформаторная подстанция в Северном микрорайоне Воронежа оказалась затоплена из-за прорыва водопровода, сообщил РИА Новости представитель "Воронежэнерго". РИА Новости, 13.12.2022
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происшествия
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жкх
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Северном микрорайоне Воронежа оказалась затоплена из-за прорыва водопровода, сообщил РИА Новости представитель "Воронежэнерго"."Специалисты "Воронежской горэлектросети" оперативно ликвидируют последствия подтопления трансформаторной подстанции N635 на улице Хользунова. В результате прорыва на сетях водоснабжения пострадало энергооборудование, питающее потребителей в многоквартирных домах на улице Хользунова и на улице Шишкова, по дому 71", - сообщил собеседник агентства.По данным энергетиков, часть абонентов переведена на резервные линии электроснабжения. К резервному источнику питания подключен дневной стационар городской поликлиники N3."В трансформаторной подстанции работает помпа. В связи с большим объемом воды, затопившей подстанцию, энергетики приступят к восстановительным работам сразу же, как вода прекратит поступать из водопроводной сети. Все необходимое оборудование и персонал находятся на территории подстанции", - сообщил представитель "Воронежэнерго".
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происшествия, воронеж, жкх, россия
Происшествия, Воронеж, ЖКХ, Россия
14:50 13.12.2022 (обновлено: 14:53 13.12.2022)
 
В Воронеже прорвало водопровод

В Воронеже прорыв водопровода привел к подтоплению трансформаторной подстанции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Северном микрорайоне Воронежа оказалась затоплена из-за прорыва водопровода, сообщил РИА Новости представитель "Воронежэнерго".
"Специалисты "Воронежской горэлектросети" оперативно ликвидируют последствия подтопления трансформаторной подстанции N635 на улице Хользунова. В результате прорыва на сетях водоснабжения пострадало энергооборудование, питающее потребителей в многоквартирных домах на улице Хользунова и на улице Шишкова, по дому 71", - сообщил собеседник агентства.
По данным энергетиков, часть абонентов переведена на резервные линии электроснабжения. К резервному источнику питания подключен дневной стационар городской поликлиники N3.
"В трансформаторной подстанции работает помпа. В связи с большим объемом воды, затопившей подстанцию, энергетики приступят к восстановительным работам сразу же, как вода прекратит поступать из водопроводной сети. Все необходимое оборудование и персонал находятся на территории подстанции", - сообщил представитель "Воронежэнерго".
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