https://ria.ru/20221213/vodoprovod-1838342310.html

В Воронеже прорвало водопровод

В Воронеже прорвало водопровод - РИА Новости, 13.12.2022

В Воронеже прорвало водопровод

Трансформаторная подстанция в Северном микрорайоне Воронежа оказалась затоплена из-за прорыва водопровода, сообщил РИА Новости представитель "Воронежэнерго". РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:50

2022-12-13T14:50

2022-12-13T14:53

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Северном микрорайоне Воронежа оказалась затоплена из-за прорыва водопровода, сообщил РИА Новости представитель "Воронежэнерго"."Специалисты "Воронежской горэлектросети" оперативно ликвидируют последствия подтопления трансформаторной подстанции N635 на улице Хользунова. В результате прорыва на сетях водоснабжения пострадало энергооборудование, питающее потребителей в многоквартирных домах на улице Хользунова и на улице Шишкова, по дому 71", - сообщил собеседник агентства.По данным энергетиков, часть абонентов переведена на резервные линии электроснабжения. К резервному источнику питания подключен дневной стационар городской поликлиники N3."В трансформаторной подстанции работает помпа. В связи с большим объемом воды, затопившей подстанцию, энергетики приступят к восстановительным работам сразу же, как вода прекратит поступать из водопроводной сети. Все необходимое оборудование и персонал находятся на территории подстанции", - сообщил представитель "Воронежэнерго".

https://ria.ru/20221213/preduprezhdenie-1838280167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, жкх, россия