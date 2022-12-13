Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы, заявил Зеленский
Зеленский: Украине необходимы поставки электроэнергии из Европы в объеме до двух гигаватт
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до двух гигаватт, заявил Владимир Зеленский.
Ранее в министерстве энергетики Украины сообщили, что Киев с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт.
"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электроэнергии из стран ЕС на Украину, объем - до 2 гигаватт. Чтобы это стало возможным, нужно решение Евросети операторов систем передачи электроэнергии увеличить импортные мощности. Такая поддержка может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах", - сказал Зеленский во время своего видеообращения на конференции по помощи Украине в Париже.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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