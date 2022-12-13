https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html

Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы, заявил Зеленский

Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы, заявил Зеленский - РИА Новости, 13.12.2022

Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы, заявил Зеленский

Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до двух гигаватт, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:57

2022-12-13T12:57

2022-12-13T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

укрэнерго

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до двух гигаватт, заявил Владимир Зеленский.Ранее в министерстве энергетики Украины сообщили, что Киев с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт."Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электроэнергии из стран ЕС на Украину, объем - до 2 гигаватт. Чтобы это стало возможным, нужно решение Евросети операторов систем передачи электроэнергии увеличить импортные мощности. Такая поддержка может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах", - сказал Зеленский во время своего видеообращения на конференции по помощи Украине в Париже.Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221211/elektrosnabzhenie-1837802276.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, укрэнерго, ситуация в днр и лнр