https://ria.ru/20221213/tuva-1838294323.html

В новом монастыре Тувы ждут Далай-ламу через год

В новом монастыре Тувы ждут Далай-ламу через год - РИА Новости, 13.12.2022

В новом монастыре Тувы ждут Далай-ламу через год

Российские буддисты надеются, что Далай-лама приедет освятить взятый им под покровительство новый мужской монастырь в Кызыле (Тува) "через год с небольшим" –... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:00

2022-12-13T13:00

2022-12-13T13:00

религия

россия

кызыл

республика тыва

буддизм

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

религия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости Ольга Липич. Российские буддисты надеются, что Далай-лама приедет освятить взятый им под покровительство новый мужской монастырь в Кызыле (Тува) "через год с небольшим" – после полного завершения внутреннего убранства обители и установки тысячи статуй будд, сообщила РИА Новости представитель строящего монастырь Культурного фонда имени Кужугета Шойгу Светлана Намчак.Встреча тувинской делегации, которую возглавила Намчак, с Далай-ламой прошла в его резиденции в индийском городе Дхарамсала по просьбе фонда 10 ноября. Далай-лама подарил монастырю Тубтен Шедруб Линг (Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни) частицы праха Будды Шакьямуни, свои монашеские одежды и буддийские священные тексты. Кроме того, Далай-лама назначил для обители Защитника Дхармы (Учения) – Шестирукого Махакалу. Он связан с Буддой сострадания Авалокитешварой, земным воплощением которого считается сам Далай-лама. Монастырь возводится по инициативе родившегося в Туве министра обороны России Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Открытие "первой очереди" монастыря планируется в первый день нового года по лунному календарю - 21 февраля 2023 года."В феврале у нас очень холодно, мороз минус 40 градусов. И 21 февраля открывается только первая очередь монастыря – основной храм. Затем он будет расписываться, наполняться религиозными объектами. Планируется разместить в нем статуи тысячи будд. Когда эта работа будет полностью завершена, мы надеемся, что его святейшество приедет и возглавит ритуал освящения обители. Будем счастливы, если это произойдет через год с небольшим", - сказала РИА Новости Намчак.На ноябрьской аудиенции, отметила она, Далай-ламу приглашали в новую обитель провести посвящение Калачакры (одно из божеств высшей йога-тантры, чье имя переводится как "Колесо Времени"), в удобное для него время. "Но его святейшество тогда ответил, что сейчас у него в связи с возрастом и физическим состоянием проблема с дальними путешествиями. И мы понимаем, что время сейчас непростое", - добавила Намчак.Однако, по ее словам, тувинские буддисты будут непременно ждать визита Далай-ламы. "Ведь его святейшество благословил землю, строительство монастыря, дал Защитника, множество ценных подарков, реликвий – этот монастырь находится под его покровительством, тесно связан с ним", - сказала Намчак.Далай-лама, напомнила она, "обещал прожить до 113 лет". А сейчас буддийскому духовному лидеру всего 87 летНа вопрос, почему для буддистов так важен личный контакт с Далай-ламой, собеседница агентства ответила, что верующие почитают его не только как мирового духовного лидера буддизма, но и как "воплощение на земле Авалокитешвары" – Будды сострадания. И недавно сам Далай-лама публично объявил, что является "воплощением тела, речи и ума Авалокитешвары"."Видеть живого Будду – самое большое вдохновение для монахов тесно связанной с ним обители, для всех верующих людей, для развития буддизма, для земли. Этот визит точно будет способствовать процветанию Тувы и всей России. Любой визит живого Будды – это большое благословение для земли, по которой он ступал: расцветает природа, жизнь людей и всех существ, которые здесь обитают, все радуются", - пояснила Намчак.А пока на открытии монастыря Тубтен Шедруб Линг в Кызыле 21 февраля организаторы ожидают настоятеля расположенного в Индии тибетского монастыря-университета Дрепунг Гоманг геше-лхарамбу Джигме Гьяцо. "Это новый настоятель, которого в прошлом году Далай-лама выбрал из числа нескольких представленных кандидатур, и он еще не был в России. А монастырь Дрепунг Гоманг как раз тесно связан с Россией: во всех монастырях и храмах Калмыкии, Бурятии и Тувы есть монахи, которые обучались в этом монастыре", - констатировала собеседница агентства.Сейчас в тувинском монастыре, по ее словам, построен главный храм, а "во вторую очередь" будут созданы общежитие для монахов и клиника тибетской медицины с цехом, изготавливающим лекарства из произрастающего в Туве сырья. Первоначальная община тувинского монастыря составит около 15 человек: шесть монахов приглашены из Индии, а остальные – из числа местных буддистов. Но по мере развития обители число монахов будет расти – и первое общежитие планируется построить с расчетом уже на 30 монахов. Также предполагается, что в обители будут трудиться 10 врачей тибетской медицины.

https://ria.ru/20221113/monastyr-1831074380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кызыл, республика тыва, буддизм, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), религия