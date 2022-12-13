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Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/trevoga-1838364803.html
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины
Воздушная тревога звучит практически по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:48
2022-12-13T15:52
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит практически по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Согласно данным, тревога объявлена в Киеве, а также во всех областях Украины, кроме Сумской и Житомирской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, киев, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
15:48 13.12.2022 (обновлено: 15:52 13.12.2022)
 
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит практически по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
Согласно данным, тревога объявлена в Киеве, а также во всех областях Украины, кроме Сумской и Житомирской.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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