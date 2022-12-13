https://ria.ru/20221213/teatr-1838379612.html

Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным

Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным - РИА Новости, 13.12.2022

Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным

Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:28

2022-12-13T16:28

2022-12-13T16:28

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один из лучших своих спектаклей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в качестве благотворительного спектакля актеры выбрали "Касатку" по пьесе Алексея Толстого в постановке Геннадия Балабанова. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. Тогда он был признан лучшей постановкой третьего театрального конкурса - фестиваля Липецкой области "В зеркале сцены", и до сих пор идет с аншлагом. Артамонов отметил, что все средства от показа спектакля направлены на помощь мобилизованным и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Благотворительную акцию артистов поддержали сотрудники регионального управления МВД России и его Общественный совет, управление Росгвардии по региону и липецкий областной штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"."Добрые дела сегодня очень нужны России. Мы сплотились еще больше, и каждый житель Липецкой области старается поддержать земляков в зоне СВО. Липчане защищают наш мир и нашу Родину. Их мужество и отвага служат для нас примером. Мы обязательно дождемся их возвращения с победой. Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам. Если что-то понадобится, то в штабе "Своих не бросаем" подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи работает там же", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221212/artamonov-1837977857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов