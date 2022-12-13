Рейтинг@Mail.ru
Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221213/teatr-1838379612.html
Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным
Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным - РИА Новости, 13.12.2022
Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным
Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:28
2022-12-13T16:28
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один из лучших своих спектаклей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в качестве благотворительного спектакля актеры выбрали "Касатку" по пьесе Алексея Толстого в постановке Геннадия Балабанова. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. Тогда он был признан лучшей постановкой третьего театрального конкурса - фестиваля Липецкой области "В зеркале сцены", и до сих пор идет с аншлагом. Артамонов отметил, что все средства от показа спектакля направлены на помощь мобилизованным и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Благотворительную акцию артистов поддержали сотрудники регионального управления МВД России и его Общественный совет, управление Росгвардии по региону и липецкий областной штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"."Добрые дела сегодня очень нужны России. Мы сплотились еще больше, и каждый житель Липецкой области старается поддержать земляков в зоне СВО. Липчане защищают наш мир и нашу Родину. Их мужество и отвага служат для нас примером. Мы обязательно дождемся их возвращения с победой. Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам. Если что-то понадобится, то в штабе "Своих не бросаем" подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи работает там же", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221212/artamonov-1837977857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
16:28 13.12.2022
 

Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один из лучших своих спектаклей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в качестве благотворительного спектакля актеры выбрали "Касатку" по пьесе Алексея Толстого в постановке Геннадия Балабанова. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. Тогда он был признан лучшей постановкой третьего театрального конкурса - фестиваля Липецкой области "В зеркале сцены", и до сих пор идет с аншлагом.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 10:37Липецкая область
Губернатор Артамонов встретился с семьями липчан-участников СВО
Артамонов отметил, что все средства от показа спектакля направлены на помощь мобилизованным и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Благотворительную акцию артистов поддержали сотрудники регионального управления МВД России и его Общественный совет, управление Росгвардии по региону и липецкий областной штаб общественной поддержки "Своих не бросаем".
"Добрые дела сегодня очень нужны России. Мы сплотились еще больше, и каждый житель Липецкой области старается поддержать земляков в зоне СВО. Липчане защищают наш мир и нашу Родину. Их мужество и отвага служат для нас примером. Мы обязательно дождемся их возвращения с победой. Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам. Если что-то понадобится, то в штабе "Своих не бросаем" подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи работает там же", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала