https://ria.ru/20221213/teatr-1838379612.html
Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным
Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным - РИА Новости, 13.12.2022
Липецкий театр перечислил средства от показа спектакля на помощь военным
Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:28
2022-12-13T16:28
2022-12-13T16:28
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один из лучших своих спектаклей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в качестве благотворительного спектакля актеры выбрали "Касатку" по пьесе Алексея Толстого в постановке Геннадия Балабанова. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. Тогда он был признан лучшей постановкой третьего театрального конкурса - фестиваля Липецкой области "В зеркале сцены", и до сих пор идет с аншлагом. Артамонов отметил, что все средства от показа спектакля направлены на помощь мобилизованным и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Благотворительную акцию артистов поддержали сотрудники регионального управления МВД России и его Общественный совет, управление Росгвардии по региону и липецкий областной штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"."Добрые дела сегодня очень нужны России. Мы сплотились еще больше, и каждый житель Липецкой области старается поддержать земляков в зоне СВО. Липчане защищают наш мир и нашу Родину. Их мужество и отвага служат для нас примером. Мы обязательно дождемся их возвращения с победой. Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам. Если что-то понадобится, то в штабе "Своих не бросаем" подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи работает там же", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221212/artamonov-1837977857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Актеры липецкого муниципального театра передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), денежные средства от продажи билетов на один из лучших своих спектаклей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в качестве благотворительного спектакля актеры выбрали "Касатку" по пьесе Алексея Толстого
в постановке Геннадия Балабанова. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. Тогда он был признан лучшей постановкой третьего театрального конкурса - фестиваля Липецкой области
"В зеркале сцены", и до сих пор идет с аншлагом.
Артамонов отметил, что все средства от показа спектакля направлены на помощь мобилизованным и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Благотворительную акцию артистов поддержали сотрудники регионального управления МВД России и его Общественный совет, управление Росгвардии
по региону и липецкий областной штаб общественной поддержки "Своих не бросаем".
"Добрые дела сегодня очень нужны России. Мы сплотились еще больше, и каждый житель Липецкой области старается поддержать земляков в зоне СВО. Липчане защищают наш мир и нашу Родину. Их мужество и отвага служат для нас примером. Мы обязательно дождемся их возвращения с победой. Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам. Если что-то понадобится, то в штабе "Своих не бросаем" подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи работает там же", – сказал Артамонов.