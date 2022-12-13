https://ria.ru/20221213/svatovo-1838216981.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:43

2022-12-13T03:43

2022-12-13T03:45

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

украина

сцкк

нато

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.45 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html

сватово

луганская народная республика

украина

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сватово, луганская народная республика, украина, сцкк, нато