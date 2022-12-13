https://ria.ru/20221213/svatovo-1838216981.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:43
2022-12-13T03:43
2022-12-13T03:45
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.45 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html
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сватово, луганская народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
03:43 13.12.2022 (обновлено: 03:45 13.12.2022)
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд натовского калибра