https://ria.ru/20221213/stroitelstvo-1838435525.html

Рязанский губернатор сообщил о планах строительства семи объектов АПК

Рязанский губернатор сообщил о планах строительства семи объектов АПК - РИА Новости, 13.12.2022

Рязанский губернатор сообщил о планах строительства семи объектов АПК

ГК "Агрокомплектация" намерена построить в Рязанской области семь объектов, в том числе свиноводческие комплексы и комбикормовый завод, сообщил губернатор Павел РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:54

2022-12-13T18:54

2022-12-13T18:54

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РЯЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. ГК "Агрокомплектация" намерена построить в Рязанской области семь объектов, в том числе свиноводческие комплексы и комбикормовый завод, сообщил губернатор Павел Малков.По информации пресс-службы правительства региона, во вторник заключено соглашение о сотрудничестве с ГК "Агропромкомплектация". Документ подписан губернатором Павлом Малковым и генеральным директором группы компаний Сергеем Новиковым."В Рязанской области будет построено семь новых объектов агропромышленного комплекса. Проект очень важный: большое количество рабочих мест, продолжение развития АПК, что является один из ключевых приоритетов. Агропромкомплектация – надежный, проверенный партнер. В Рязанской области уже реализованы некоторые проекты инвестора. Уверен, что здесь тоже будет положительный результат", - цитирует губернатора его пресс-служба.Отмечается, что соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию пяти свиноводческих комплексов на 80 тысяч голов каждый, станции искусственного осеменения и комбикормового завода мощностью 300 тысяч тонн с ремонтными мастерскими, складом для хранения семян и административно-бытовым корпусом. Объекты будут размещены на территории Кораблинского, Ряжского, Старожиловского и Михайловского районов. Строительство ряда из них начнётся уже в следующем году. В целом реализация инвестпроекта рассчитана на период до 2028 года. Предполагается создание почти 550 рабочих мест.Новиков выразил благодарность главе региона за конструктивное и оперативное взаимодействие. "Новый проект является очень серьёзным для нашей группы компаний. Мы входим в новую инвестиционную фазу и планируем вложить в общей сложности около 25-30 миллиардов рублей в развитие свиноводства и кормопереработку. Уверен, что ничего не помешает претворить этот проект в жизнь", – приводятся в сообщении слова Новикова.Подчеркивается, что "Агропромкомплектация" является одним из ведущих в России агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства "от поля до прилавка" и входит в перечень системообразующих предприятий страны. В настоящее время группа компаний – в числе лидеров национального рейтинга крупнейших производителей свинины, молока и переработчиков мяса в Российской Федерации.

https://ria.ru/20221209/investory-1837647076.html

https://ria.ru/20221125/transport-1834358205.html

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сергей новиков, павел малков, рязанская область, михайловский район, россия