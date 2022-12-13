Рязанский губернатор сообщил о планах строительства семи объектов АПК
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. ГК "Агрокомплектация" намерена построить в Рязанской области семь объектов, в том числе свиноводческие комплексы и комбикормовый завод, сообщил губернатор Павел Малков.
По информации пресс-службы правительства региона, во вторник заключено соглашение о сотрудничестве с ГК "Агропромкомплектация". Документ подписан губернатором Павлом Малковым и генеральным директором группы компаний Сергеем Новиковым.
"В Рязанской области будет построено семь новых объектов агропромышленного комплекса. Проект очень важный: большое количество рабочих мест, продолжение развития АПК, что является один из ключевых приоритетов. Агропромкомплектация – надежный, проверенный партнер. В Рязанской области уже реализованы некоторые проекты инвестора. Уверен, что здесь тоже будет положительный результат", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Отмечается, что соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию пяти свиноводческих комплексов на 80 тысяч голов каждый, станции искусственного осеменения и комбикормового завода мощностью 300 тысяч тонн с ремонтными мастерскими, складом для хранения семян и административно-бытовым корпусом. Объекты будут размещены на территории Кораблинского, Ряжского, Старожиловского и Михайловского районов. Строительство ряда из них начнётся уже в следующем году. В целом реализация инвестпроекта рассчитана на период до 2028 года. Предполагается создание почти 550 рабочих мест.
Новиков выразил благодарность главе региона за конструктивное и оперативное взаимодействие. "Новый проект является очень серьёзным для нашей группы компаний. Мы входим в новую инвестиционную фазу и планируем вложить в общей сложности около 25-30 миллиардов рублей в развитие свиноводства и кормопереработку. Уверен, что ничего не помешает претворить этот проект в жизнь", – приводятся в сообщении слова Новикова.
Подчеркивается, что "Агропромкомплектация" является одним из ведущих в России агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства "от поля до прилавка" и входит в перечень системообразующих предприятий страны. В настоящее время группа компаний – в числе лидеров национального рейтинга крупнейших производителей свинины, молока и переработчиков мяса в Российской Федерации.