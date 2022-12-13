Рейтинг@Mail.ru
В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221213/stroitelstvo-1838330515.html
В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта
В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта - РИА Новости, 13.12.2022
В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта
В Шанхае началось строительство третьей очереди проекта по повторному использованию биоэнергетических ресурсов путем эффективной обработки и утилизации мокрых... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:14
2022-12-13T14:14
россия-китай: главное
шанхай
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838329594_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_8d4f7b6decfa582e140257d5a43623cb.jpg
МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае началось строительство третьей очереди проекта по повторному использованию биоэнергетических ресурсов путем эффективной обработки и утилизации мокрых отходов.Располагая инвестициями в размере 1,657 миллиарда юаней (около 237,45 миллиона долларов), третья очередь Шанхайского центра по переработке биоэнергетических ресурсов займет территорию площадью в 19,94 гектара на экологической базе Лаоган в новом районе Пудун.Завершение строительства проекта запланировано на май 2025 года. Он позволит перерабатывать 2 000 тонн мокрых отходов в день.По данным инвестора проекта - Shanghai Chengtou Environment Group Corporation, после сдачи в эксплуатацию третья очередь центра будет способна производить более 3600 тонн сырой нефти, 20 тысяч тонн органических удобрений на основе углерода и 80 тысяч тонн сжатого природного газа в год.Первая и вторая фазы проекта уже введены в эксплуатацию, ежедневно они способны перерабатывать 2500 тонн мокрых отходов.Стремясь повысить эффективность утилизации отходов, Шанхай 1 июля 2019 года ввел первое положение об утилизации бытовых отходов, сделав обязательной сортировку мусора.
https://ria.ru/20221212/kitay-1838068288.html
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838329594_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5e6e7b4fae4ce7a4356a69cb95a0dc30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шанхай, строительство
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Строительство
14:14 13.12.2022
 

В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта

© AFP 2022 / Johannes EiseleРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / Johannes Eisele
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае началось строительство третьей очереди проекта по повторному использованию биоэнергетических ресурсов путем эффективной обработки и утилизации мокрых отходов.
Располагая инвестициями в размере 1,657 миллиарда юаней (около 237,45 миллиона долларов), третья очередь Шанхайского центра по переработке биоэнергетических ресурсов займет территорию площадью в 19,94 гектара на экологической базе Лаоган в новом районе Пудун.
Посев озимой пшеницы в Китае - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:29Россия-Китай: Главное
Объем производства зерна в Китае в этом году превысил 686 млн тонн
Завершение строительства проекта запланировано на май 2025 года. Он позволит перерабатывать 2 000 тонн мокрых отходов в день.
По данным инвестора проекта - Shanghai Chengtou Environment Group Corporation, после сдачи в эксплуатацию третья очередь центра будет способна производить более 3600 тонн сырой нефти, 20 тысяч тонн органических удобрений на основе углерода и 80 тысяч тонн сжатого природного газа в год.
Первая и вторая фазы проекта уже введены в эксплуатацию, ежедневно они способны перерабатывать 2500 тонн мокрых отходов.
Стремясь повысить эффективность утилизации отходов, Шанхай 1 июля 2019 года ввел первое положение об утилизации бытовых отходов, сделав обязательной сортировку мусора.
 
Россия-Китай: ГлавноеШанхайСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала