https://ria.ru/20221213/stroitelstvo-1838330515.html
В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта
В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта - РИА Новости, 13.12.2022
В Шанхае началось строительство третьей очереди биоэнергетического проекта
В Шанхае началось строительство третьей очереди проекта по повторному использованию биоэнергетических ресурсов путем эффективной обработки и утилизации мокрых... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:14
2022-12-13T14:14
2022-12-13T14:14
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шанхай
строительство
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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае началось строительство третьей очереди проекта по повторному использованию биоэнергетических ресурсов путем эффективной обработки и утилизации мокрых отходов.Располагая инвестициями в размере 1,657 миллиарда юаней (около 237,45 миллиона долларов), третья очередь Шанхайского центра по переработке биоэнергетических ресурсов займет территорию площадью в 19,94 гектара на экологической базе Лаоган в новом районе Пудун.Завершение строительства проекта запланировано на май 2025 года. Он позволит перерабатывать 2 000 тонн мокрых отходов в день.По данным инвестора проекта - Shanghai Chengtou Environment Group Corporation, после сдачи в эксплуатацию третья очередь центра будет способна производить более 3600 тонн сырой нефти, 20 тысяч тонн органических удобрений на основе углерода и 80 тысяч тонн сжатого природного газа в год.Первая и вторая фазы проекта уже введены в эксплуатацию, ежедневно они способны перерабатывать 2500 тонн мокрых отходов.Стремясь повысить эффективность утилизации отходов, Шанхай 1 июля 2019 года ввел первое положение об утилизации бытовых отходов, сделав обязательной сортировку мусора.
https://ria.ru/20221212/kitay-1838068288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шанхай, строительство
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Строительство
МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Шанхае началось строительство третьей очереди проекта по повторному использованию биоэнергетических ресурсов путем эффективной обработки и утилизации мокрых отходов.
Располагая инвестициями в размере 1,657 миллиарда юаней (около 237,45 миллиона долларов), третья очередь Шанхайского центра по переработке биоэнергетических ресурсов займет территорию площадью в 19,94 гектара на экологической базе Лаоган в новом районе Пудун.
Завершение строительства проекта запланировано на май 2025 года. Он позволит перерабатывать 2 000 тонн мокрых отходов в день.
По данным инвестора проекта - Shanghai Chengtou Environment Group Corporation, после сдачи в эксплуатацию третья очередь центра будет способна производить более 3600 тонн сырой нефти, 20 тысяч тонн органических удобрений на основе углерода и 80 тысяч тонн сжатого природного газа в год.
Первая и вторая фазы проекта уже введены в эксплуатацию, ежедневно они способны перерабатывать 2500 тонн мокрых отходов.
Стремясь повысить эффективность утилизации отходов, Шанхай
1 июля 2019 года ввел первое положение об утилизации бытовых отходов, сделав обязательной сортировку мусора.