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Спецоперация, 13 декабря: ВСУ обстреляли Брянскую область - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838466364.html
Спецоперация, 13 декабря: ВСУ обстреляли Брянскую область
Спецоперация, 13 декабря: ВСУ обстреляли Брянскую область - РИА Новости, 13.12.2022
Спецоперация, 13 декабря: ВСУ обстреляли Брянскую область
Более 50% территории Донецкой Народной Республики освобождено от украинских военных, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Запасы боеприпасов и запчастей... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:22
2022-12-13T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
игорь клименко
эммануэль макрон
россия
украина
киев
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 50% территории Донецкой Народной Республики освобождено от украинских военных, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", используемых украинскими войсками, истощаются, пишет газета Financial Times.Италия прекратит поставки оружия Киеву с началом переговоров о мире, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.Ход операцииВ интервью РИА Новости Пушилин рассказал, что более 50% территории республики освобождено от украинских военных. Также, по его словам, обстановка на фронтах спецоперации сегодня сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.Пушилин также рассказал, что военное поражение Киева приближается благодаря ударам России по энергообъектам. Он также прокомментировал ситуацию в Марьинке: она сложная, но город скоро будет освобожден, пути подвоза снабжения для украинских войск перекрыты.Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а купить новые невозможно, пишет газета Financial Times.На купянском и красно-лиманском направлениях войска Украины и иностранные наемники за сутки потеряли убитыми и ранеными 90 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что ВС РФ на донецком направлении за сутки отразили три украинские контратаки, уничтожив более 30 военных и 7 единиц техники.Помимо этого, в МО сообщили, что российские военные на южно-донецком направлении сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР, противник потерял убитыми и ранеными до 50 человек, а также шесть единиц техники.Действия и слова украинских военных и политиковСлужба безопасности Украины в течение нескольких лет после переворота 2014 года вела работу по запугиванию священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), угрожая уголовными статьями и пытаясь привить им свое понимание "патриотизма", следует из секретных документов управления СБУ по Херсонской области, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева, потому что они в том числе уже восемь лет не слышали украинский язык. "Дети (в ДНР и ЛНР – ред.) пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014-2015 годах... Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь... Поэтому главная проблема - это люди", - сказал Клименко в интервью украинскому изданию "РБК-Украина".Владимир Зеленский на конференции в Париже по помощи Украине призвал ЕС направить на украинские объекты критической энергетической инфраструктуры специальные миссии для международного контроля. Кроме того, он также заявил, что большинство электростанций Украины повреждены или разрушены, на поверхностное восстановление нужно минимум 1,5 миллиарда евро.Запорожская АЭСПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, обсуждаются практические детали, он не пояснил, что имел в виду, при том, что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются и никаких сообщений об отводе не было.Заявления французского президента прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: по его словам, российских тяжелых вооружений на ЗАЭС нет и не было, а РФ продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал слова Макрона по демилитаризации Запорожской АЭС несостоятельными и играющими на руку "украинским националистам".Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в заявлении агентства.Ситуация в РоссииГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле территории города Клинцы со стороны Украины, жертв и пострадавших нет.В аэропорту Красноярска за покушение на государственную измену задержан житель Абакана, пытавшийся вступить в ряды украинских войск, сообщает ФСБ РФ.Международная обстановкаВеликобритания ввела санкции в отношении 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил РФ, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Кроме того, Лондон также ввел санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинил в причастности к поставкам беспилотников России.Италия прекратит поставки вооружений Киеву с началом мирных переговоров, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html
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в мире, денис пушилин, игорь клименко, эммануэль макрон, россия, украина, киев, магатэ, запорожская аэс, рбк (медиагруппа), зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Игорь Клименко, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, РБК (медиагруппа), ЗРК С-300, Бук (зенитный ракетный комплекс)
22:22 13.12.2022
 
Спецоперация, 13 декабря: ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ территории города Клинцы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 50% территории Донецкой Народной Республики освобождено от украинских военных, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", используемых украинскими войсками, истощаются, пишет газета Financial Times.
Италия прекратит поставки оружия Киеву с началом переговоров о мире, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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ЕС оказался на новом российском газовом крючке

Ход операции

В интервью РИА Новости Пушилин рассказал, что более 50% территории республики освобождено от украинских военных. Также, по его словам, обстановка на фронтах спецоперации сегодня сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.
Пушилин также рассказал, что военное поражение Киева приближается благодаря ударам России по энергообъектам. Он также прокомментировал ситуацию в Марьинке: она сложная, но город скоро будет освобожден, пути подвоза снабжения для украинских войск перекрыты.
Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а купить новые невозможно, пишет газета Financial Times.
На купянском и красно-лиманском направлениях войска Украины и иностранные наемники за сутки потеряли убитыми и ранеными 90 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что ВС РФ на донецком направлении за сутки отразили три украинские контратаки, уничтожив более 30 военных и 7 единиц техники.
Помимо этого, в МО сообщили, что российские военные на южно-донецком направлении сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР, противник потерял убитыми и ранеными до 50 человек, а также шесть единиц техники.

Действия и слова украинских военных и политиков

Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
Служба безопасности Украины в течение нескольких лет после переворота 2014 года вела работу по запугиванию священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), угрожая уголовными статьями и пытаясь привить им свое понимание "патриотизма", следует из секретных документов управления СБУ по Херсонской области, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева, потому что они в том числе уже восемь лет не слышали украинский язык. "Дети (в ДНР и ЛНР – ред.) пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014-2015 годах... Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь... Поэтому главная проблема - это люди", - сказал Клименко в интервью украинскому изданию "РБК-Украина".
Владимир Зеленский на конференции в Париже по помощи Украине призвал ЕС направить на украинские объекты критической энергетической инфраструктуры специальные миссии для международного контроля. Кроме того, он также заявил, что большинство электростанций Украины повреждены или разрушены, на поверхностное восстановление нужно минимум 1,5 миллиарда евро.

Запорожская АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, обсуждаются практические детали, он не пояснил, что имел в виду, при том, что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются и никаких сообщений об отводе не было.
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:00
Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму
Заявления французского президента прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: по его словам, российских тяжелых вооружений на ЗАЭС нет и не было, а РФ продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал слова Макрона по демилитаризации Запорожской АЭС несостоятельными и играющими на руку "украинским националистам".
Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в заявлении агентства.

Ситуация в России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле территории города Клинцы со стороны Украины, жертв и пострадавших нет.
В аэропорту Красноярска за покушение на государственную измену задержан житель Абакана, пытавшийся вступить в ряды украинских войск, сообщает ФСБ РФ.

Международная обстановка

Великобритания ввела санкции в отношении 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил РФ, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Кроме того, Лондон также ввел санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинил в причастности к поставкам беспилотников России.
Италия прекратит поставки вооружений Киеву с началом мирных переговоров, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинИгорь КлименкоЭммануэль МакронРоссияУкраинаКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСРБК (медиагруппа)ЗРК С-300Бук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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