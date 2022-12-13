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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:47
2022-12-13T15:47
2022-12-13T15:47
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 декабря 2022 годаРоссийские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на фронте сложная, но есть продвижения на Угледарском и Марьинском направлениях. Более 50% территории Донецкой Народной Республики освобождено от украинских военных.Ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 172 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, семь пунктов управления, батарея реактивных систем залпового огня. Средства ПВО сбили два беспилотника, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотников, 396 зенитных ракетных комплексов, 930 реактивных систем залпового огня, 7087 танков и других бронемашин, 3684 орудия полевой артиллерии и 7582 единицы автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 декабря 2022 года
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на фронте сложная, но есть продвижения на Угледарском и Марьинском направлениях. Более 50% территории Донецкой Народной Республики освобождено от украинских военных.
Ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 172 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, семь пунктов управления, батарея реактивных систем залпового огня. Средства ПВО сбили два беспилотника, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотников, 396 зенитных ракетных комплексов, 930 реактивных систем залпового огня, 7087 танков и других бронемашин, 3684 орудия полевой артиллерии и 7582 единицы автомобильной техники.