https://ria.ru/20221213/sovet-1838350217.html

Главы "Аэрофлота" и "Касперского" вошли в экспертный совет правительства РФ

Главы "Аэрофлота" и "Касперского" вошли в экспертный совет правительства РФ - РИА Новости, 13.12.2022

Главы "Аэрофлота" и "Касперского" вошли в экспертный совет правительства РФ

Глава Российской академии наук Геннадий Красников, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:28

2022-12-13T15:28

2022-12-13T15:28

россия

аэрофлот

михаил мишустин

евгений касперский

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский вошли в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщает кабмин.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с членами экспертного совета при правительстве РФ для обсуждения планов на 2023 год."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета при правительстве. В рамках ротации в него вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский", - говорится в сообщении.Также, как отмечает правительство, в состав совета распоряжением включены глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.Экспертный совет при правительстве - консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Совет занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов по вопросам достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.

https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот, михаил мишустин, евгений касперский