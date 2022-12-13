https://ria.ru/20221213/sovet-1838350217.html
Главы "Аэрофлота" и "Касперского" вошли в экспертный совет правительства РФ
Главы "Аэрофлота" и "Касперского" вошли в экспертный совет правительства РФ - РИА Новости, 13.12.2022
Главы "Аэрофлота" и "Касперского" вошли в экспертный совет правительства РФ
Глава Российской академии наук Геннадий Красников, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:28
2022-12-13T15:28
2022-12-13T15:28
россия
аэрофлот
михаил мишустин
евгений касперский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский вошли в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщает кабмин.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин встретится с членами экспертного совета при правительстве РФ для обсуждения планов на 2023 год."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета при правительстве. В рамках ротации в него вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский", - говорится в сообщении.Также, как отмечает правительство, в состав совета распоряжением включены глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.Экспертный совет при правительстве - консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Совет занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов по вопросам достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.
https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, михаил мишустин, евгений касперский
Россия, Аэрофлот, Михаил Мишустин, Евгений Касперский
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский вошли в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщает кабмин.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин
встретится с членами экспертного совета при правительстве РФ для обсуждения планов на 2023 год.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета при правительстве. В рамках ротации в него вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор "Аэрофлота
" Сергей Александровский", - говорится в сообщении.
Также, как отмечает правительство, в состав совета распоряжением включены глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.
Экспертный совет при правительстве - консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Совет занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов по вопросам достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.