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Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями - РИА Новости, 13.12.2022
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Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями
Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями - РИА Новости, 13.12.2022
Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями
Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:44
2022-12-13T14:44
россия-китай: главное
антон алиханов
автотор
калининградская область
автомобили
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух тысяч автомобилей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Рад сообщить: "Автотор" вернулся к работе. Действительно, три китайские компании, с ними заключили соглашения, и уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тысяч автомобилей", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас идет тестовая сборка автомобилей. "Выпущено уже несколько сотен авто. В следующем году нижней планкой по планам - 50 тысяч. Но мы целимся все-таки в 100 тысяч автомобилей в год", - отметил губернатор.Названия брендов Алиханов не назвал.
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антон алиханов, автотор, калининградская область, автомобили
Россия-Китай: Главное, Антон Алиханов, Автотор, Калининградская область, Автомобили
14:44 13.12.2022
 

Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух тысяч автомобилей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Рад сообщить: "Автотор" вернулся к работе. Действительно, три китайские компании, с ними заключили соглашения, и уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тысяч автомобилей", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, сейчас идет тестовая сборка автомобилей. "Выпущено уже несколько сотен авто. В следующем году нижней планкой по планам - 50 тысяч. Но мы целимся все-таки в 100 тысяч автомобилей в год", - отметил губернатор.
Названия брендов Алиханов не назвал.
 
Россия-Китай: ГлавноеАнтон АлихановАвтоторКалининградская областьАвтомобили
 
 
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