https://ria.ru/20221213/soglasheniya-1838339874.html

Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями

Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями - РИА Новости, 13.12.2022

Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями

Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:44

2022-12-13T14:44

2022-12-13T14:44

россия-китай: главное

антон алиханов

автотор

калининградская область

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812885406_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_cbea33c878815c6ef307b3415d3bbd6f.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух тысяч автомобилей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Рад сообщить: "Автотор" вернулся к работе. Действительно, три китайские компании, с ними заключили соглашения, и уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тысяч автомобилей", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас идет тестовая сборка автомобилей. "Выпущено уже несколько сотен авто. В следующем году нижней планкой по планам - 50 тысяч. Но мы целимся все-таки в 100 тысяч автомобилей в год", - отметил губернатор.Названия брендов Алиханов не назвал.

https://ria.ru/20221208/agropark-1837247951.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

антон алиханов, автотор, калининградская область, автомобили