https://ria.ru/20221213/soglasheniya-1838339874.html
Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями
Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями - РИА Новости, 13.12.2022
Калининградский "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями
Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:44
2022-12-13T14:44
2022-12-13T14:44
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антон алиханов
автотор
калининградская область
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Калининградский "Автотор" вернулся к работе, заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, уже началась сборка: до конца года планируется выпустить до двух тысяч автомобилей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Рад сообщить: "Автотор" вернулся к работе. Действительно, три китайские компании, с ними заключили соглашения, и уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тысяч автомобилей", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас идет тестовая сборка автомобилей. "Выпущено уже несколько сотен авто. В следующем году нижней планкой по планам - 50 тысяч. Но мы целимся все-таки в 100 тысяч автомобилей в год", - отметил губернатор.Названия брендов Алиханов не назвал.
https://ria.ru/20221208/agropark-1837247951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон алиханов, автотор, калининградская область, автомобили
Россия-Китай: Главное, Антон Алиханов, Автотор, Калининградская область, Автомобили