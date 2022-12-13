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В Ярославской области откроется проект "Школа 21" - РИА Новости, 13.12.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221213/shkola21-1838400273.html
В Ярославской области откроется проект "Школа 21"
В Ярославской области откроется проект "Школа 21" - РИА Новости, 13.12.2022
В Ярославской области откроется проект "Школа 21"
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, которое... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:59
2022-12-13T17:04
ярославская область
михаил евраев
герман греф
ярославская область
сбер
сбербанк россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, которое предполагает реализацию в регионе проекта "Школа 21" и развитие технологий телемедицины, сообщает правительство Ярославской области."Подписание соглашения и реализация проекта "Школа 21" позволят региону сделать настоящий цифровой рывок, шагать в ногу со стремительным развитием передовых технологий не только страны, но и мира, а также самому создавать и развивать IT. Реализация проекта "Школа 21" обеспечит приток квалифицированных специалистов на предприятия Ярославской области и из нашего региона, и из соседних", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев подчеркнул, что именно кадры определяют перспективы развития цифровой инфраструктуры Ярославской области.Сообщается, что правительство Ярославской области и "Сбер" будут вместе создавать условия для подготовки специалистов высокой квалификации в целях цифровой трансформации региона. Герман Греф в своем выступлении отметил, что "Сбер" активно помогает регионам страны в цифровизации различных сфер и отраслей экономики."Сегодня цифровизация – это необходимый навык для всех без исключения профессий. Запуск проекта "Школа 21" станет большим шагом с точки зрения формирования пула талантов и высококлассных ИТ-специалистов в Ярославской области", - цитирует Грефа пресс-служба областного правительства.По словам Михаила Евраева, кампус "Школы 21" разместится на территории креативно-технологического квартала АО "Корд", который занимает более 22 тысяч квадратных метров."Стороны договорились, что в регионе при контроле правительства области будут работать технологии дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов с инфекционными и хроническими неинфекционными заболеваниями", - информирует областное правительство.
https://ria.ru/20221213/yaroslavl-1838398494.html
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михаил евраев, герман греф, ярославская область, сбер, сбербанк россии
Ярославская область, Михаил Евраев, Герман Греф, Ярославская область, Сбер, Сбербанк России
16:59 13.12.2022 (обновлено: 17:04 13.12.2022)
 
В Ярославской области откроется проект "Школа 21"

Губернатор Евраев подписал соглашение о старте проекта "Школа 21" в Ярославской области

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Сбербанка Герман Греф во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Сбербанка Герман Греф во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, которое предполагает реализацию в регионе проекта "Школа 21" и развитие технологий телемедицины, сообщает правительство Ярославской области.
"Подписание соглашения и реализация проекта "Школа 21" позволят региону сделать настоящий цифровой рывок, шагать в ногу со стремительным развитием передовых технологий не только страны, но и мира, а также самому создавать и развивать IT. Реализация проекта "Школа 21" обеспечит приток квалифицированных специалистов на предприятия Ярославской области и из нашего региона, и из соседних", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев подчеркнул, что именно кадры определяют перспективы развития цифровой инфраструктуры Ярославской области.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Сообщается, что правительство Ярославской области и "Сбер" будут вместе создавать условия для подготовки специалистов высокой квалификации в целях цифровой трансформации региона. Герман Греф в своем выступлении отметил, что "Сбер" активно помогает регионам страны в цифровизации различных сфер и отраслей экономики.
"Сегодня цифровизация – это необходимый навык для всех без исключения профессий. Запуск проекта "Школа 21" станет большим шагом с точки зрения формирования пула талантов и высококлассных ИТ-специалистов в Ярославской области", - цитирует Грефа пресс-служба областного правительства.
По словам Михаила Евраева, кампус "Школы 21" разместится на территории креативно-технологического квартала АО "Корд", который занимает более 22 тысяч квадратных метров.
"Стороны договорились, что в регионе при контроле правительства области будут работать технологии дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов с инфекционными и хроническими неинфекционными заболеваниями", - информирует областное правительство.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевГерман ГрефЯрославская областьСберСбербанк России
 
 
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