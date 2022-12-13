https://ria.ru/20221213/severodonetsk-1838462950.html

В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения

В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения - РИА Новости, 13.12.2022

В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первый пункт временного размещения вместимостью на 400 человек открылся во вторник в Северодонецке на территории... РИА Новости, 13.12.2022

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2022-12-13T21:53

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первый пункт временного размещения вместимостью на 400 человек открылся во вторник в Северодонецке на территории республики, там уже разместились 53 человека."Несмотря на холода и обстрелы, многие жители Северодонецка не хотят покидать родной город, но и зимовать нашим гражданам в неотапливаемых, разбитых домах и подвалах мы позволить не можем! Поэтому совместно с Администрацией города Северодонецка приняли решение о создании пунктов временного размещения (ПВРов). Сегодня открыли первый ПВР вместимостью 400 человек, где уже разместили 53 человека", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Врио главы ЛНР добавил, что в течение двух недель в Северодонецке откроются еще пять пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северодонецк

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, леонид пасечник, северодонецк, луганская народная республика