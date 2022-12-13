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В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения
В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения - РИА Новости, 13.12.2022
В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первый пункт временного размещения вместимостью на 400 человек открылся во вторник в Северодонецке на территории... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:53
2022-12-13T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
северодонецк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первый пункт временного размещения вместимостью на 400 человек открылся во вторник в Северодонецке на территории республики, там уже разместились 53 человека."Несмотря на холода и обстрелы, многие жители Северодонецка не хотят покидать родной город, но и зимовать нашим гражданам в неотапливаемых, разбитых домах и подвалах мы позволить не можем! Поэтому совместно с Администрацией города Северодонецка приняли решение о создании пунктов временного размещения (ПВРов). Сегодня открыли первый ПВР вместимостью 400 человек, где уже разместили 53 человека", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Врио главы ЛНР добавил, что в течение двух недель в Северодонецке откроются еще пять пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, леонид пасечник, северодонецк, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Северодонецк, Луганская Народная Республика
21:53 13.12.2022
 
В Северодонецке открыли первый пункт временного размещения

Пасечник: в Северодонецке открылся первый пункт временного размещения на 400 человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первый пункт временного размещения вместимостью на 400 человек открылся во вторник в Северодонецке на территории республики, там уже разместились 53 человека.
"Несмотря на холода и обстрелы, многие жители Северодонецка не хотят покидать родной город, но и зимовать нашим гражданам в неотапливаемых, разбитых домах и подвалах мы позволить не можем! Поэтому совместно с Администрацией города Северодонецка приняли решение о создании пунктов временного размещения (ПВРов). Сегодня открыли первый ПВР вместимостью 400 человек, где уже разместили 53 человека", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Врио главы ЛНР добавил, что в течение двух недель в Северодонецке откроются еще пять пунктов временного размещения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникСеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
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