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Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского - РИА Новости, 13.12.2022
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Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского
Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского - РИА Новости, 13.12.2022
Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского
Генеральному директору ЗАО "Щёлковохлеб" Игорю Ларину вручен Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:27
2022-12-13T12:27
щелково
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Генеральному директору ЗАО "Щёлковохлеб" Игорю Ларину вручен Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.Орден вручается за особые заслуги перед Отечеством и многолетнюю добросовестную службу на благо страны.В пресс-службе отметили, что на заводе компании "Щёлковохлеб" выпускают 220 хлебобулочных и кондитерских изделий. Штат - более семисот человек. За последние несколько лет на производстве было полностью заменено устаревшее оборудование, установлены новые технологические линии и введён в эксплуатацию цех с высокой степенью автоматизации.
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щелково
Щелково
12:27 13.12.2022
 

Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ЩелковоГенеральный директор ЗАО "Щёлковохлеб" Игорь Ларин стал кавалером Ордена Александра Невского
Генеральный директор ЗАО Щёлковохлеб Игорь Ларин стал кавалером Ордена Александра Невского - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Генеральный директор ЗАО "Щёлковохлеб" Игорь Ларин стал кавалером Ордена Александра Невского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Генеральному директору ЗАО "Щёлковохлеб" Игорю Ларину вручен Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
На щёлковской ферме налажено выращивание мальков форели - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 17:11
На щелковской ферме налажено выращивание мальков форели
Орден вручается за особые заслуги перед Отечеством и многолетнюю добросовестную службу на благо страны.
В пресс-службе отметили, что на заводе компании "Щёлковохлеб" выпускают 220 хлебобулочных и кондитерских изделий. Штат - более семисот человек. За последние несколько лет на производстве было полностью заменено устаревшее оборудование, установлены новые технологические линии и введён в эксплуатацию цех с высокой степенью автоматизации.
 
Щелково
 
 
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