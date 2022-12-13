https://ria.ru/20221213/schelkovo-1838278041.html
Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского
Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского - РИА Новости, 13.12.2022
Гендиректор ЗАО "Щелковохлеб" стал кавалером Ордена Александра Невского
Генеральному директору ЗАО "Щёлковохлеб" Игорю Ларину вручен Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:27
2022-12-13T12:27
2022-12-13T12:27
щелково
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Генеральному директору ЗАО "Щёлковохлеб" Игорю Ларину вручен Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.Орден вручается за особые заслуги перед Отечеством и многолетнюю добросовестную службу на благо страны.В пресс-службе отметили, что на заводе компании "Щёлковохлеб" выпускают 220 хлебобулочных и кондитерских изделий. Штат - более семисот человек. За последние несколько лет на производстве было полностью заменено устаревшее оборудование, установлены новые технологические линии и введён в эксплуатацию цех с высокой степенью автоматизации.
https://ria.ru/20221117/ferma-1832262082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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щелково
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Генеральному директору ЗАО "Щёлковохлеб" Игорю Ларину вручен Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко
.
Орден вручается за особые заслуги перед Отечеством и многолетнюю добросовестную службу на благо страны.
В пресс-службе отметили, что на заводе компании "Щёлковохлеб" выпускают 220 хлебобулочных и кондитерских изделий. Штат - более семисот человек. За последние несколько лет на производстве было полностью заменено устаревшее оборудование, установлены новые технологические линии и введён в эксплуатацию цех с высокой степенью автоматизации.