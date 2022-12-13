https://ria.ru/20221213/rostovskaya-1838400492.html

В Ростовской области появится центр креативных индустрий

В Ростовской области появится центр креативных индустрий - РИА Новости, 13.12.2022

В Ростовской области появится центр креативных индустрий

Центр креативных индустрий, который будет использоваться в качестве площадки для реализации молодежных инициатив, создадут в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:59

2022-12-13T16:59

2022-12-13T16:59

ростовская область

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Центр креативных индустрий, который будет использоваться в качестве площадки для реализации молодежных инициатив, создадут в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник."Региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий станут уникальными площадками, где сочетаются наука и искусство, творчество и бизнес. Будем там и учить, и слушать молодежь, развивать взаимодействие представителей научного и профессионального сообщества из различных креативных индустрий: архитектура, промышленный дизайн, IT, музыка, кино, живопись, мода", - сказал Голубев.Он уточнил, что подобные площадки для реализации молодежных инициатив могут быть созданы в регионе уже в следующем году. Он выразил убеждение, что инвестиции в новое поколение созидателей позволят менять регион и страну к лучшему. Будущее Ростовской области - инновационно-технологический, развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации, отметил губернатор.

https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

ростовская область, василий голубев