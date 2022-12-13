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В Ростовской области появится центр креативных индустрий - РИА Новости, 13.12.2022
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В Ростовской области появится центр креативных индустрий
В Ростовской области появится центр креативных индустрий - РИА Новости, 13.12.2022
В Ростовской области появится центр креативных индустрий
Центр креативных индустрий, который будет использоваться в качестве площадки для реализации молодежных инициатив, создадут в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:59
2022-12-13T16:59
ростовская область
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Центр креативных индустрий, который будет использоваться в качестве площадки для реализации молодежных инициатив, создадут в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник."Региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий станут уникальными площадками, где сочетаются наука и искусство, творчество и бизнес. Будем там и учить, и слушать молодежь, развивать взаимодействие представителей научного и профессионального сообщества из различных креативных индустрий: архитектура, промышленный дизайн, IT, музыка, кино, живопись, мода", - сказал Голубев.Он уточнил, что подобные площадки для реализации молодежных инициатив могут быть созданы в регионе уже в следующем году. Он выразил убеждение, что инвестиции в новое поколение созидателей позволят менять регион и страну к лучшему. Будущее Ростовской области - инновационно-технологический, развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации, отметил губернатор.
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ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев
16:59 13.12.2022
 
В Ростовской области появится центр креативных индустрий

Губернатор Голубев сообщил о создании в Ростовской области центра креативных индустрий

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Центр креативных индустрий, который будет использоваться в качестве площадки для реализации молодежных инициатив, создадут в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник.
"Региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий станут уникальными площадками, где сочетаются наука и искусство, творчество и бизнес. Будем там и учить, и слушать молодежь, развивать взаимодействие представителей научного и профессионального сообщества из различных креативных индустрий: архитектура, промышленный дизайн, IT, музыка, кино, живопись, мода", - сказал Голубев.
Он уточнил, что подобные площадки для реализации молодежных инициатив могут быть созданы в регионе уже в следующем году. Он выразил убеждение, что инвестиции в новое поколение созидателей позволят менять регион и страну к лучшему. Будущее Ростовской области - инновационно-технологический, развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации, отметил губернатор.
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Ростовская областьРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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