Рейтинг@Mail.ru
Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/rets-1838244550.html
Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени
Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени - РИА Новости, 13.12.2022
Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:22
2022-12-13T10:43
россия
вероника никишина
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321096_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_ec76e59d815079ec6843f660c7b5d38a.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За заслуги перед отечеством" I степени, сообщила пресс-служба РЭЦ в понедельник.Как уточняется в сообщении, церемония награждения прошла в Кремле.В РЭЦ напомнили, что Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности и иные заслуги перед государством.Никишина была назначена главой РЭЦ в феврале 2020 года. Она более 20 лет (с прихода в 1999 году в Минэкономразвития, где работала на руководящих должностях) занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта. РЭЦ оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
https://ria.ru/20221212/rets-1838116131.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d315320a9394ba29ae13c165da7df70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вероника никишина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц)
Россия, Вероника Никишина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
10:22 13.12.2022 (обновлено: 10:43 13.12.2022)
 

Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени

© РИА Новости / Павел БедняковГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За заслуги перед отечеством" I степени, сообщила пресс-служба РЭЦ в понедельник.
Как уточняется в сообщении, церемония награждения прошла в Кремле.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:21
РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом
В РЭЦ напомнили, что Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности и иные заслуги перед государством.
Никишина была назначена главой РЭЦ в феврале 2020 года. Она более 20 лет (с прихода в 1999 году в Минэкономразвития, где работала на руководящих должностях) занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.
Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта. РЭЦ оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
 
РоссияВероника НикишинаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала