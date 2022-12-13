https://ria.ru/20221213/rets-1838244550.html
Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени
Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени - РИА Новости, 13.12.2022
Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:22
2022-12-13T10:22
2022-12-13T10:43
россия
вероника никишина
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За заслуги перед отечеством" I степени, сообщила пресс-служба РЭЦ в понедельник.Как уточняется в сообщении, церемония награждения прошла в Кремле.В РЭЦ напомнили, что Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности и иные заслуги перед государством.Никишина была назначена главой РЭЦ в феврале 2020 года. Она более 20 лет (с прихода в 1999 году в Минэкономразвития, где работала на руководящих должностях) занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта. РЭЦ оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
https://ria.ru/20221212/rets-1838116131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вероника никишина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц)
Россия, Вероника Никишина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За заслуги перед отечеством" I степени, сообщила пресс-служба РЭЦ в понедельник.
Как уточняется в сообщении, церемония награждения прошла в Кремле.
В РЭЦ напомнили, что Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности и иные заслуги перед государством.
Никишина была назначена главой РЭЦ в феврале 2020 года. Она более 20 лет (с прихода в 1999 году в Минэкономразвития, где работала на руководящих должностях) занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.
Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта. РЭЦ оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".