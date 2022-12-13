https://ria.ru/20221213/rets-1838244550.html

Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени

Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени - РИА Новости, 13.12.2022

Кириенко вручил главе РЭЦ медаль "За заслуги перед отечеством" I степени

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:22

2022-12-13T10:22

2022-12-13T10:43

россия

вероника никишина

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе Российского экспортного центра Веронике Никишиной медаль ордена "За заслуги перед отечеством" I степени, сообщила пресс-служба РЭЦ в понедельник.Как уточняется в сообщении, церемония награждения прошла в Кремле.В РЭЦ напомнили, что Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности и иные заслуги перед государством.Никишина была назначена главой РЭЦ в феврале 2020 года. Она более 20 лет (с прихода в 1999 году в Минэкономразвития, где работала на руководящих должностях) занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта. РЭЦ оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".

https://ria.ru/20221212/rets-1838116131.html

россия

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Артем Смирнов

россия, вероника никишина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц)