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Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области - РИА Новости, 13.12.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221213/reabilitatsiya-1838272704.html
Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области
Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области - РИА Новости, 13.12.2022
Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области
Власти Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина разработали комплекс мер по реабилитации участников боевых действий, основная цель которого –... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:56
2022-12-13T11:56
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 13 дек – РИА Новости. Власти Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина разработали комплекс мер по реабилитации участников боевых действий, основная цель которого – быстрое и эффективное возвращение участников СВО к бытовым и трудовым процессам, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Вопросы помощи военнослужащим обсуждались на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.По словам первого заместителя губернатора Дмитрия Миляева, возвратившимся участникам боевых действий будет доступна медицинская, социальная и профессиональная реабилитация в индивидуальном или групповом форматах.Планируется увеличение реабилитационных мощностей: будут открыты отделения медицинской реабилитации с необходимым коечным фондом и специальным оборудованием, подготовлен дополнительный медицинский персонал, будет организована переподготовка специалистов социальной сферы, приобретено оборудование для реабилитационной и коррекционно-развивающей среды в домашних условиях.Контроль за исполнением плана реабилитации возложен на координационный центр при министерстве труда и социальной защиты.Дюмин поддержал предложенные меры и поручил приступить к выполнению программы реабилитации участников СВО.
https://ria.ru/20221212/spetsoborudovanie-1837992103.html
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алексей дюмин
Тульская область, Алексей Дюмин
11:56 13.12.2022
 

Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПрограмму реабилитации участников СВО разработали в Тульской области
Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области
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ТУЛА, 13 дек – РИА Новости. Власти Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина разработали комплекс мер по реабилитации участников боевых действий, основная цель которого – быстрое и эффективное возвращение участников СВО к бытовым и трудовым процессам, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Вопросы помощи военнослужащим обсуждались на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:24Тульская область
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
По словам первого заместителя губернатора Дмитрия Миляева, возвратившимся участникам боевых действий будет доступна медицинская, социальная и профессиональная реабилитация в индивидуальном или групповом форматах.
Планируется увеличение реабилитационных мощностей: будут открыты отделения медицинской реабилитации с необходимым коечным фондом и специальным оборудованием, подготовлен дополнительный медицинский персонал, будет организована переподготовка специалистов социальной сферы, приобретено оборудование для реабилитационной и коррекционно-развивающей среды в домашних условиях.
Контроль за исполнением плана реабилитации возложен на координационный центр при министерстве труда и социальной защиты.
Дюмин поддержал предложенные меры и поручил приступить к выполнению программы реабилитации участников СВО.
 
Тульская областьАлексей Дюмин
 
 
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