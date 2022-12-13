https://ria.ru/20221213/reabilitatsiya-1838272704.html

Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области

Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области - РИА Новости, 13.12.2022

Программу реабилитации участников СВО разработали в Тульской области

Власти Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина разработали комплекс мер по реабилитации участников боевых действий, основная цель которого –... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:56

2022-12-13T11:56

2022-12-13T11:56

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 13 дек – РИА Новости. Власти Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина разработали комплекс мер по реабилитации участников боевых действий, основная цель которого – быстрое и эффективное возвращение участников СВО к бытовым и трудовым процессам, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Вопросы помощи военнослужащим обсуждались на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.По словам первого заместителя губернатора Дмитрия Миляева, возвратившимся участникам боевых действий будет доступна медицинская, социальная и профессиональная реабилитация в индивидуальном или групповом форматах.Планируется увеличение реабилитационных мощностей: будут открыты отделения медицинской реабилитации с необходимым коечным фондом и специальным оборудованием, подготовлен дополнительный медицинский персонал, будет организована переподготовка специалистов социальной сферы, приобретено оборудование для реабилитационной и коррекционно-развивающей среды в домашних условиях.Контроль за исполнением плана реабилитации возложен на координационный центр при министерстве труда и социальной защиты.Дюмин поддержал предложенные меры и поручил приступить к выполнению программы реабилитации участников СВО.

https://ria.ru/20221212/spetsoborudovanie-1837992103.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин