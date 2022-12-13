https://ria.ru/20221213/putin-1838283164.html

Британцев шокировало жесткое высказывание главы МИД о Путине

Британцев шокировало жесткое высказывание главы МИД о Путине - РИА Новости, 13.12.2022

Британцев шокировало жесткое высказывание главы МИД о Путине

Читателей газеты Daily Mail возмутили слова британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли, заявившего в интервью Sky News, что президенту России нельзя... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:32

2022-12-13T12:32

2022-12-13T13:07

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джеймс клеверли

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Читателей газеты Daily Mail возмутили слова британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли, заявившего в интервью Sky News, что президенту России нельзя доверять в вопросе мирных переговоров по Украине. "Владимир Путин — единственный человек, которому можно доверять после недавнего заявления Меркель о Минских соглашениях", — написал один из комментаторов. "Еще в марте шли мирные переговоры, пока Борис Джонсон не появился на Украине и не сказал Зеленскому ни при каких обстоятельствах не прекращать конфликт. Западные политики хотят, чтобы это продолжалось как можно дольше. Зеленский издал закон, запрещающий вести переговоры с Путиным. Не нужно быть умником, чтобы понять, где правда", — поддержал другой. "Несколько месяцев назад Путин хотел мирных переговоров, но Джонсон убедил Зеленского избегать их. Вместо этого Джонсон согласился отправить больше оружия, что значительно обострило этот конфликт", — отметил третий. "Запад нарушил свое слово в отношении расширения НАТО (которое было основой для границ и мира после холодной войны), действовал недобросовестно в отношении Минских соглашений. Кому тут еще нельзя доверять?" — задался вопросом пользователь. "Теперь будет очень трудно доверять Западу при заключении мирного договора", — согласился читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838255624.html

https://ria.ru/20221202/bayden-1836013710.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838233386.html

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в мире, владимир путин, украина, великобритания, россия, нато, борис джонсон, джеймс клеверли