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В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности - РИА Новости, 13.12.2022
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В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности
В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности - РИА Новости, 13.12.2022
В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности
В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, заявило Минобороны республики. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:23
2022-12-13T11:26
белоруссия
в мире
безопасность
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МИНСК, 13 дек — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, заявило Минобороны республики.Проверка проводится по поручению президента и под руководством государственного секретариата Совета безопасности."Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в релизе.В Минобороны предупредили, что на время маневров ограничено движение транспорта по некоторым дорогам и участкам местности.Последний раз внезапную проверку боеготовности проводили в Белоруссии 11 и 12 октября. Тогда в ней участвовало около 500 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения и военной техники.В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.После этого Белоруссия не раз сообщала о провокациях на границе и усиливала меры безопасности. Лукашенко, со своей стороны, предупреждал, что в случае нападения на республику Минск вместе с Москвой ответит так, что "не только Европа задрожит".
https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html
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белоруссия, в мире, безопасность
Белоруссия, В мире, Безопасность
10:23 13.12.2022 (обновлено: 11:26 13.12.2022)
 
В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности

Минобороны Белоруссии сообщило о начале внезапной проверки боевой готовности в войсках

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
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МИНСК, 13 дек — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, заявило Минобороны республики.
Проверка проводится по поручению президента и под руководством государственного секретариата Совета безопасности.
"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в релизе.
В Минобороны предупредили, что на время маневров ограничено движение транспорта по некоторым дорогам и участкам местности.
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Последний раз внезапную проверку боеготовности проводили в Белоруссии 11 и 12 октября. Тогда в ней участвовало около 500 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения и военной техники.
В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
После этого Белоруссия не раз сообщала о провокациях на границе и усиливала меры безопасности. Лукашенко, со своей стороны, предупреждал, что в случае нападения на республику Минск вместе с Москвой ответит так, что "не только Европа задрожит".
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