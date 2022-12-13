https://ria.ru/20221213/proverka-1838246520.html

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности - РИА Новости, 13.12.2022

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, заявило Минобороны республики. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:23

2022-12-13T10:23

2022-12-13T11:26

белоруссия

в мире

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg

МИНСК, 13 дек — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, заявило Минобороны республики.Проверка проводится по поручению президента и под руководством государственного секретариата Совета безопасности."Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в релизе.В Минобороны предупредили, что на время маневров ограничено движение транспорта по некоторым дорогам и участкам местности.Последний раз внезапную проверку боеготовности проводили в Белоруссии 11 и 12 октября. Тогда в ней участвовало около 500 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения и военной техники.В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.После этого Белоруссия не раз сообщала о провокациях на границе и усиливала меры безопасности. Лукашенко, со своей стороны, предупреждал, что в случае нападения на республику Минск вместе с Москвой ответит так, что "не только Европа задрожит".

https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html

https://ria.ru/20221211/bezopasnost-1837917504.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, в мире, безопасность