https://ria.ru/20221213/proslushka-1838460062.html

Прокуратура потребовала приговорить Саркози к трем годам тюрьмы условно

Прокуратура потребовала приговорить Саркози к трем годам тюрьмы условно - РИА Новости, 13.12.2022

Прокуратура потребовала приговорить Саркози к трем годам тюрьмы условно

Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента Николя Саркози по апелляции к трем годам тюрьмы условно по "делу о прослушке", передает... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:21

2022-12-13T21:21

2022-12-13T21:34

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николя саркози

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента Николя Саркози по апелляции к трем годам тюрьмы условно по "делу о прослушке", передает агентство Франс Пресс.В Париже 5 декабря начался апелляционный процесс по "делу о прослушке", фигурантом которого является Саркози. Вместе с ним апелляцию подали и другие его фигуранты - адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.Сообщается, что прокуратура попросила апелляционный суд Парижа приговорить Саркози и двух других фигурантов к одинаковому сроку - трем годам заключения условно.Ожидается, что судебный процесс продлится до 16 декабря.В марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году, признав Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, из них два года - условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.

https://ria.ru/20221023/sarkozi-1826039968.html

https://ria.ru/20221213/korruptsiya-1838393335.html

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в мире, франция, николя саркози