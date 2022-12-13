https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838210638.html

Водитель, сбивший пешеходов в Москве, был пьян, сообщила прокуратура

Водитель, сбивший пешеходов в Москве, был пьян, сообщила прокуратура - РИА Новости, 13.12.2022

Водитель, сбивший пешеходов в Москве, был пьян, сообщила прокуратура

Водитель иномарки, сбивший двух пешеходов на Олимпийском проспекте в Москве, был пьян, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T01:05

2022-12-13T01:05

2022-12-13T01:05

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Водитель иномарки, сбивший двух пешеходов на Олимпийском проспекте в Москве, был пьян, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале."Тридцатипятилетний водитель автомобиля марки Land Rover, совершивший наезд на пешеходов на Олимпийском проспекте, находился в состоянии опьянения", - сообщает ведомство.В понедельник на Олимпийском проспекте в Москве произошла авария. Водитель, как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу, после чего сбежал с места происшествия. Позже полицейские задержали задержали водителя иномарки. Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали.Как указывает столичная прокуратура, женщина находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221213/dtp-1838208822.html

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происшествия, авто, москва