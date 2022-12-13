https://ria.ru/20221213/pomosch-1838443671.html
Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь
Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь - РИА Новости, 13.12.2022
Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь
Губернатор Павел Малков поручил держать на особом контроле вопросы оказания помощи жителям частично обрушившегося дома в Рязани. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:27
2022-12-13T19:27
2022-12-13T19:27
рязанская область
павел малков
рязань
пушкин
россия
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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РЯЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Павел Малков поручил держать на особом контроле вопросы оказания помощи жителям частично обрушившегося дома в Рязани.Вечером в пятницу ГУМЧС по региону информировало о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. Пострадали два человека. Предварительно прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, по предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. СУСК по региону возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статья 238 УК РФ).По его словам, внесены изменения в нормативную базу, граждане смогут получить материальную помощь.В соответствии с документом, гражданам, пострадавшим вследствие взрыва бытового характера, полагается 10 тысяч рублей на человека, 50 тысяч рублей в случае частичной утраты имущества первой необходимости, 100 тысяч - за полностью утраченное имущество первой необходимости.Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что, по предварительным данным, экспертиза пришла к выводу о возможности восстановления дома. Часть граждан могут вернуться в квартиры, вопросы размещения остальных решены.
https://ria.ru/20221117/spg-1832200724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, рязань, пушкин, россия, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Пушкин, Россия, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь
Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь
РЯЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Павел Малков поручил держать на особом контроле вопросы оказания помощи жителям частично обрушившегося дома в Рязани.
Вечером в пятницу ГУМЧС по региону информировало о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. Пострадали два человека. Предварительно прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, по предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. СУСК по региону возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статья 238 УК РФ).
"Я хочу поблагодарить все экстренные, оперативные службы. Работа на мой взгляд была организована очень качественно, непосредственно в вечер ЧП. Теперь нужно так же качественно отработать по всем последующим вопросам. Прошу держать это на особом контроле", - сказал Малков на заседании правительства области.
По его словам, внесены изменения в нормативную базу, граждане смогут получить материальную помощь.
В соответствии с документом, гражданам, пострадавшим вследствие взрыва бытового характера, полагается 10 тысяч рублей на человека, 50 тысяч рублей в случае частичной утраты имущества первой необходимости, 100 тысяч - за полностью утраченное имущество первой необходимости.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что, по предварительным данным, экспертиза пришла к выводу о возможности восстановления дома. Часть граждан могут вернуться в квартиры, вопросы размещения остальных решены.