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Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь

Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь - РИА Новости, 13.12.2022

Пострадавшим при обрушении дома в Рязани окажут материальную помощь

Губернатор Павел Малков поручил держать на особом контроле вопросы оказания помощи жителям частично обрушившегося дома в Рязани. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:27

2022-12-13T19:27

2022-12-13T19:27

рязанская область

павел малков

рязань

пушкин

россия

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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РЯЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Павел Малков поручил держать на особом контроле вопросы оказания помощи жителям частично обрушившегося дома в Рязани.Вечером в пятницу ГУМЧС по региону информировало о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. Пострадали два человека. Предварительно прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, по предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. СУСК по региону возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статья 238 УК РФ).По его словам, внесены изменения в нормативную базу, граждане смогут получить материальную помощь.В соответствии с документом, гражданам, пострадавшим вследствие взрыва бытового характера, полагается 10 тысяч рублей на человека, 50 тысяч рублей в случае частичной утраты имущества первой необходимости, 100 тысяч - за полностью утраченное имущество первой необходимости.Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что, по предварительным данным, экспертиза пришла к выводу о возможности восстановления дома. Часть граждан могут вернуться в квартиры, вопросы размещения остальных решены.

https://ria.ru/20221117/spg-1832200724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

павел малков, рязань, пушкин, россия, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани