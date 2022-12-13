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Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 13.12.2022
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Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 13.12.2022
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Сильный снег ожидается в Москве с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря, сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:45
2022-12-13T13:46
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильный снег ожидается в Москве с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря, сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова 13-15 см", – рассказали в ведомстве.Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать автомобили возле деревьев.Жителям и гостям столицы спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
13:45 13.12.2022 (обновлено: 13:46 13.12.2022)
 
Москвичей предупредили о сильном снегопаде

МЧС предупредило о гололедице и снежных заносах в Москве вечером во вторник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильный снег ожидается в Москве с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря, сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова 13-15 см", – рассказали в ведомстве.
Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать автомобили возле деревьев.
Жителям и гостям столицы спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Небоскребы делового центра Москва-сити на восходе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 13:36
Москвичам пообещали обилие осадков в течение недели
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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