https://ria.ru/20221213/pogoda-1838318838.html
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 13.12.2022
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Сильный снег ожидается в Москве с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря, сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:45
2022-12-13T13:45
2022-12-13T13:46
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильный снег ожидается в Москве с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря, сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова 13-15 см", – рассказали в ведомстве.Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать автомобили возле деревьев.Жителям и гостям столицы спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
https://ria.ru/20221212/osadki-1838042458.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
13:45 13.12.2022 (обновлено: 13:46 13.12.2022)
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
МЧС предупредило о гололедице и снежных заносах в Москве вечером во вторник