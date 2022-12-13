https://ria.ru/20221213/pogoda-1838318838.html

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 13.12.2022

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Сильный снег ожидается в Москве с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря, сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:45

2022-12-13T13:45

2022-12-13T13:46

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильный снег ожидается в Москве с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря, сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова 13-15 см", – рассказали в ведомстве.Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать автомобили возле деревьев.Жителям и гостям столицы спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

https://ria.ru/20221212/osadki-1838042458.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр