https://ria.ru/20221213/pogoda-1838224248.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.12.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с дождем и снегом, сильная гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:12

2022-12-13T08:12

2022-12-13T08:12

москва

общество

михаил леус

погода

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Облачная погода с дождем и снегом, сильная гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. В регионе облачно, пройдут небольшие дожди, постепенно переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Более интенсивным снег будет в поздние вечерние часы. Местами сильная гололедица. Температура воздуха в Москве около нуля, то есть утром - плюс 1 градус, в середине дня - 0, вечером - минус 1", - рассказал Леус.Также синоптик отметил, что переход температуры через нулевую отметку и образование сильной гололедицы произойдут в Москве с 14.00 до 16.00. Ветер будет дуть юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, скорость его будет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221212/moskva-1838045709.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, михаил леус, погода