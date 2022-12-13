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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.12.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода с дождем и снегом, сильная гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:12
2022-12-13T08:12
москва
общество
михаил леус
погода
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Облачная погода с дождем и снегом, сильная гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. В регионе облачно, пройдут небольшие дожди, постепенно переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Более интенсивным снег будет в поздние вечерние часы. Местами сильная гололедица. Температура воздуха в Москве около нуля, то есть утром - плюс 1 градус, в середине дня - 0, вечером - минус 1", - рассказал Леус.Также синоптик отметил, что переход температуры через нулевую отметку и образование сильной гололедицы произойдут в Москве с 14.00 до 16.00. Ветер будет дуть юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, скорость его будет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.
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москва, общество, михаил леус, погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
08:12 13.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются дождь со снегом, сильная гололедица и около нуля градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Облачная погода с дождем и снегом, сильная гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. В регионе облачно, пройдут небольшие дожди, постепенно переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Более интенсивным снег будет в поздние вечерние часы. Местами сильная гололедица. Температура воздуха в Москве около нуля, то есть утром - плюс 1 градус, в середине дня - 0, вечером - минус 1", - рассказал Леус.
Также синоптик отметил, что переход температуры через нулевую отметку и образование сильной гололедицы произойдут в Москве с 14.00 до 16.00. Ветер будет дуть юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, скорость его будет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.
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