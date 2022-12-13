https://ria.ru/20221213/peru-1838210777.html

В Перу в результате протестов погибли четыре человека

В Перу в результате протестов погибли четыре человека - РИА Новости, 13.12.2022

В Перу в результате протестов погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате протестов в Перу, пострадали почти 40 человек, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T01:13

2022-12-13T01:13

2022-12-13T09:15

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате протестов в Перу, пострадали почти 40 человек, сообщил Минздрав страны."Минздрав сообщает, что на данный момент восемь человек находятся в больнице, 30 выписаны, четверо скончались во время манифестаций в различных регионах страны", - говорится в сообщении.Протесты в Перу продолжаются уже несколько дней. Они начались после объявления импичмента и задержания уже экс-президента страны Педро Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса.Протестующие захватили два аэропорта, перекрыли дороги в восьми регионах, попытались захватить электроподстанцию в центральной части страны, нападают на автобусы, происходят частые столкновения с полицией. Среди правоохранителей и гражданских лиц есть пострадавшие. На данный момент известно о двух погибших.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Болуарте накануне предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.

https://ria.ru/20221212/peru-1838208439.html

https://ria.ru/20221212/kastilo-1838202933.html

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Акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу 2022-12-13T01:13 true PT1M32S

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в мире, педро кастильо, перу