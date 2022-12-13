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В Новой Зеландии общественники призвали к независимой внешней политике - РИА Новости, 13.12.2022
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В Новой Зеландии общественники призвали к независимой внешней политике
В Новой Зеландии общественники призвали к независимой внешней политике - РИА Новости, 13.12.2022
В Новой Зеландии общественники призвали к независимой внешней политике
Новозеландская общественная организация World BEYOND War Aotearoa на фоне предстоящего выступления Владимира Зеленского перед парламентом страны выразила... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:41
2022-12-13T13:41
в мире
новая зеландия
украина
россия
нато
владимир зеленский
джасинда ардерн
хелен кларк
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новозеландская общественная организация World BEYOND War Aotearoa на фоне предстоящего выступления Владимира Зеленского перед парламентом страны выразила опасения, что это станет попыткой подтолкнуть страну к военной эскалации, и призвала законодателей вернуться к независимой внешней политике.Представитель World BEYOND War Aotearoa Лиз Реммерсвааль выражает обеспокоенность, что Новую Зеландию "будут подталкивать к военной эскалации и поставкам на Украину дополнительных на миллиарды долларов, которые не решат проблему", отметили в организации."У нас есть обеспокоенность, что премьер-министр (Джасинда) Ардерн не способствует диалогу и миру на Украине, допуская одностороннее и провокационное выступление Зеленского перед парламентом в среду", - приводит сайт World BEYOND War Aotearoa слова Реммерсвааль.Бывший министр по делам разоружения Новой Зеландии Матт Робсон, слова которого также приводит организация, со своей стороны заявил, что события на Украине "планировались НАТО многие годы"."Вместо того, чтобы присоединяться к расширению ядерного альянса, парламенту Новой Зеландии следует инициировать открытые дебаты по этому конфликту и вернуться к независимой внешней политике, которая развивалась при правительстве Хелен Кларк", - заявил занимавший при Кларк должность министра Робсон.Как сообщалось ранее, Зеленский станет вторым главой иностранного государства, который будет выступать в парламенте Новой Зеландии после того, как в 2011 году с обращением к новозеландским депутатам выступила бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.Зеленский уже выступал по видеосвязи в парламентах ряда других стран, прося помощи в военных действиях против России.По данным радио RNZ, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн разговаривала с Зеленским по телефону в июне этого года. Она также была приглашена в Киев во время визита в Европу, но не смогла побывать там из логистических соображений. Вместо нее Киев посетил министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре.Новая Зеландия вместе с другими западными странами поддерживает Украину в конфликте с Россией. Новозеландские власти ввели санкции против более 1200 лиц и организаций России и Белоруссии. В ноябре власти Новой Зеландии продлили до середины 2023 года пребывание своих 66 военнослужащих в Великобритании для подготовки украинских солдат.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837982962.html
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832886062.html
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в мире, новая зеландия, украина, россия, нато, владимир зеленский, джасинда ардерн, хелен кларк
В мире, Новая Зеландия, Украина, Россия, НАТО, Владимир Зеленский, Джасинда Ардерн, Хелен Кларк
13:41 13.12.2022
 
В Новой Зеландии общественники призвали к независимой внешней политике

В Новой Зеландии раскритиковали приглашение Зеленского выступить перед парламентом

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкНа улице города Крайстчерч (Christchurch). Новая Зеландия.
На улице города Крайстчерч (Christchurch). Новая Зеландия. - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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На улице города Крайстчерч (Christchurch). Новая Зеландия.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новозеландская общественная организация World BEYOND War Aotearoa на фоне предстоящего выступления Владимира Зеленского перед парламентом страны выразила опасения, что это станет попыткой подтолкнуть страну к военной эскалации, и призвала законодателей вернуться к независимой внешней политике.
Представитель World BEYOND War Aotearoa Лиз Реммерсвааль выражает обеспокоенность, что Новую Зеландию "будут подталкивать к военной эскалации и поставкам на Украину дополнительных на миллиарды долларов, которые не решат проблему", отметили в организации.
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"У нас есть обеспокоенность, что премьер-министр (Джасинда) Ардерн не способствует диалогу и миру на Украине, допуская одностороннее и провокационное выступление Зеленского перед парламентом в среду", - приводит сайт World BEYOND War Aotearoa слова Реммерсвааль.
Бывший министр по делам разоружения Новой Зеландии Матт Робсон, слова которого также приводит организация, со своей стороны заявил, что события на Украине "планировались НАТО многие годы".
"Вместо того, чтобы присоединяться к расширению ядерного альянса, парламенту Новой Зеландии следует инициировать открытые дебаты по этому конфликту и вернуться к независимой внешней политике, которая развивалась при правительстве Хелен Кларк", - заявил занимавший при Кларк должность министра Робсон.
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Как сообщалось ранее, Зеленский станет вторым главой иностранного государства, который будет выступать в парламенте Новой Зеландии после того, как в 2011 году с обращением к новозеландским депутатам выступила бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.
Зеленский уже выступал по видеосвязи в парламентах ряда других стран, прося помощи в военных действиях против России.
По данным радио RNZ, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн разговаривала с Зеленским по телефону в июне этого года. Она также была приглашена в Киев во время визита в Европу, но не смогла побывать там из логистических соображений. Вместо нее Киев посетил министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре.
Новая Зеландия вместе с другими западными странами поддерживает Украину в конфликте с Россией. Новозеландские власти ввели санкции против более 1200 лиц и организаций России и Белоруссии. В ноябре власти Новой Зеландии продлили до середины 2023 года пребывание своих 66 военнослужащих в Великобритании для подготовки украинских солдат.
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