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В Якутии эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в три раза - РИА Новости, 13.12.2022
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В Якутии эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в три раза
В Якутии эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в три раза - РИА Новости, 13.12.2022
В Якутии эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в три раза
Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Якутии превышен в три раза, более половины приходится на заболевших "свиным гриппом", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:23
2022-12-13T12:23
орви
общество
якутск
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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ЯКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Якутии превышен в три раза, более половины приходится на заболевших "свиным гриппом", сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики.По данным оперативного мониторинга, в Якутии отмечается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)."В целом по республике зарегистрирован 20 621 случай ОРВИ, с превышением эпидемических порогов заболеваемости по совокупному населению в 3,1 раза, а также во всех возрастных группах: 0-2 лет на 85,0%, 3-6 лет в 2,2 раза, 7-14 лет в 3,2 раза, 15 лет и старше в 5,3 раза", - информирует пресс-служба.Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться. "Суммарно от всех положительных находок на вирусы гриппа приходится 55%, с доминированием вирусов гриппа А(H1N1)2009…", - доложили в управлении.Иммунизация якутян против гриппа завершается. "По состоянию на конец 49 недели 2022 года по Республике Саха (Якутия) за счет федерального бюджета и прочих средств в целом привито против гриппа 471 109 человек, что составляет 48,6% от населения республики, в том числе: привито 156 146 детей (59,1% детского населения), 314 963 взрослых (44,7% взрослого населения)", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что школьникам Якутска объявили о карантине до 17 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, занятия в традиционном формате будут проходить только для учащихся 9 и 11 классов.
https://ria.ru/20221213/gripp-1838260550.html
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орви, общество, якутск, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
ОРВИ, Общество, Якутск, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
12:23 13.12.2022
 
В Якутии эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в три раза

Роспотребнадзор: эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Якутии превышен в три раза

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Якутии превышен в три раза, более половины приходится на заболевших "свиным гриппом", сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики.
По данным оперативного мониторинга, в Якутии отмечается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов
"В целом по республике зарегистрирован 20 621 случай ОРВИ, с превышением эпидемических порогов заболеваемости по совокупному населению в 3,1 раза, а также во всех возрастных группах: 0-2 лет на 85,0%, 3-6 лет в 2,2 раза, 7-14 лет в 3,2 раза, 15 лет и старше в 5,3 раза", - информирует пресс-служба.
Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться. "Суммарно от всех положительных находок на вирусы гриппа приходится 55%, с доминированием вирусов гриппа А(H1N1)2009…", - доложили в управлении.
Иммунизация якутян против гриппа завершается. "По состоянию на конец 49 недели 2022 года по Республике Саха (Якутия) за счет федерального бюджета и прочих средств в целом привито против гриппа 471 109 человек, что составляет 48,6% от населения республики, в том числе: привито 156 146 детей (59,1% детского населения), 314 963 взрослых (44,7% взрослого населения)", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что школьникам Якутска объявили о карантине до 17 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, занятия в традиционном формате будут проходить только для учащихся 9 и 11 классов.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен на 144,9 процента
 
ОРВИОбществоЯкутскЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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