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Италия продолжит поставлять оружие Украине в 2023 году

Италия продолжит поставлять оружие Украине в 2023 году - РИА Новости, 13.12.2022

Италия продолжит поставлять оружие Украине в 2023 году

Сенат парламента Италии одобрил во вторник представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Киеву в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:47

2022-12-13T16:47

2022-12-13T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

гуидо крозетто

джорджа мелони

марио драги

украина

италия

киев

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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Сенат парламента Италии одобрил во вторник представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Киеву в 2023 году.Прямая трансляция заседания велась на сайте верхней палаты.За совместную резолюцию, подготовленную правящими партиями "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев выказались против, один воздержался.Документ, в котором указывается на необходимость принятия нормативных актов в целях "продления до 31 декабря 2023 года разрешения на передачу военных средств, материалов и оборудования правительственным властям Украины, 30 ноября одобрила Палата депутатов. Уже на следующий день Совет министров Италии принял специальный декрет, который предусматривает продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году.Выступая в Сенате перед голосованием, министр обороны Италии Гуидо Крозетто пояснил, что правительство Джорджи Мелони лишь продолжило линию своих предшественников на оказание всесторонней помощи Украине. "Мы выбрали путь – выполнять принятые решения", - подчеркнул он.Крозетто также сообщил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут по-прежнему засекречены. "При предыдущем правительстве содержание декретов о военной помощи было засекречено, и природа этих декретов вынудила проводить их через Copasir (парламентский комитет по безопасности республики, заседания которого засекречены – ред.). Когда правительство примет решение о возможном шестом пакете военной помощи, оно будет следовать той же процедуре", - отметил он.В марте парламент Италии одобрил первый правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений до конца 2022 года. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство выносило вопрос о поставках оружия Киеву только на заседания Copasir.Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как сообщила газета Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро".Поставки оружия на Украину все менее популярны на Апеннинах. Согласно данным исследования, проведенного в ноябре специализированным институтом Emg, количество итальянцев, выступающих в поддержку оказания военной помощи Украине, снизилось до 36%, тогда как против этого – 41%.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221213/zima-1838367062.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838323937.html

https://ria.ru/20221207/italiya-1836948656.html

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Евгения Нефедова

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