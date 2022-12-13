https://ria.ru/20221213/opasnost-1838356157.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.12.2022

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр до полудня 15 декабря объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:28

2022-12-13T15:28

2022-12-13T15:28

москва

общество

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гидрометцентр до полудня 15 декабря объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение действует до 12 часов 15 декабря.

https://ria.ru/20221213/sneg-1838332157.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, гидрометцентр, погода