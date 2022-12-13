https://ria.ru/20221213/opasnost-1838356157.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.12.2022
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр до полудня 15 декабря объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:28
2022-12-13T15:28
2022-12-13T15:28
москва
общество
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гидрометцентр до полудня 15 декабря объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение действует до 12 часов 15 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, гидрометцентр, погода
Москва, Общество, Гидрометцентр, Погода
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы