https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html
В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека
В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022
В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека
Три человека погибли при обстреле поселка Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:31
2022-12-13T15:31
2022-12-13T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Три человека погибли при обстреле поселка Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в поселке Луганское погибли три человека", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека
В поселке Луганское в ДНР при обстреле с украинской стороны погибли три человека