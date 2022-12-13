https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html

В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека

В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022

В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека

Три человека погибли при обстреле поселка Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:31

2022-12-13T15:31

2022-12-13T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Три человека погибли при обстреле поселка Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в поселке Луганское погибли три человека", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221213/kremennaya-1838222248.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина