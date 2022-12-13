https://ria.ru/20221213/nupogodi-1838281305.html
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии - РИА Новости, 13.12.2022
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии
Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:04
2022-12-13T13:04
2022-12-13T13:04
культура
новости культуры
юлиана слащева
болгария
союзмультфильм
софия (город)
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838280469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2fac0ad2be7d29cb7b01a25321ba4ef.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".К премьере компания "Союзмультфильм" создала раскраску и активити-книгу по мотивам проекта. Они были презентованы на Международной книжной ярмарке в Софии.Мультсериал рассчитан на аудиторию от шести до восьми лет. Новая версия 3D с элементами 2D, так же как классическая, "наполнена трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями", добавили организаторы. После кинотеатрального показа в 2023 году проект появится на болгарском кабельном канале Super Toons TV.
https://ria.ru/20221205/manyunya-1836352194.html
болгария
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838280469_197:0:1637:1080_1920x0_80_0_0_2cb175e990dbf2456fb374204fcced69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлиана слащева, болгария, союзмультфильм, софия (город), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Юлиана Слащева, Болгария, Союзмультфильм, София (город), Кино и сериалы
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии
Первые 13 эпизодов сериала "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".
"Мультфильм выполнен в редком и сложном жанре бездиалоговой гэговой комедии, поэтому будет понятен во всех странах", — говорит председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.
К премьере компания "Союзмультфильм" создала раскраску и активити-книгу по мотивам проекта. Они были презентованы на Международной книжной ярмарке в Софии.
Мультсериал рассчитан на аудиторию от шести до восьми лет. Новая версия 3D с элементами 2D, так же как классическая, "наполнена трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями", добавили организаторы.
"Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе. А Заяц, напротив, повзрослел: в нем можно узнать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой", — уточняется в пресс-релизе.
После кинотеатрального показа в 2023 году проект появится на болгарском кабельном канале Super Toons TV.