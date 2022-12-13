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Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
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Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии - РИА Новости, 13.12.2022
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии
Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма". РИА Новости, 13.12.2022
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2022-12-13T13:04
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".К премьере компания "Союзмультфильм" создала раскраску и активити-книгу по мотивам проекта. Они были презентованы на Международной книжной ярмарке в Софии.Мультсериал рассчитан на аудиторию от шести до восьми лет. Новая версия 3D с элементами 2D, так же как классическая, "наполнена трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями", добавили организаторы. После кинотеатрального показа в 2023 году проект появится на болгарском кабельном канале Super Toons TV.
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новости культуры, юлиана слащева, болгария, союзмультфильм, софия (город), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Юлиана Слащева, Болгария, Союзмультфильм, София (город), Кино и сериалы
13:04 13.12.2022
 
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии

Первые 13 эпизодов сериала "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии

© Союзмультфильм (2021)Кадр из мультсериала "Ну, погоди! Каникулы"
Кадр из мультсериала Ну, погоди! Каникулы
© Союзмультфильм (2021)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

"Мультфильм выполнен в редком и сложном жанре бездиалоговой гэговой комедии, поэтому будет понятен во всех странах", — говорит председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

К премьере компания "Союзмультфильм" создала раскраску и активити-книгу по мотивам проекта. Они были презентованы на Международной книжной ярмарке в Софии.
Мультсериал рассчитан на аудиторию от шести до восьми лет. Новая версия 3D с элементами 2D, так же как классическая, "наполнена трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями", добавили организаторы.

"Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе. А Заяц, напротив, повзрослел: в нем можно узнать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой", — уточняется в пресс-релизе.

После кинотеатрального показа в 2023 году проект появится на болгарском кабельном канале Super Toons TV.
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КультураНовости культурыЮлиана СлащеваБолгарияСоюзмультфильмСофия (город)Кино и сериалы
 
 
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