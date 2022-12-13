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Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии

Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии - РИА Новости, 13.12.2022

Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии

Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма". РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:04

2022-12-13T13:04

2022-12-13T13:04

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первые 13 эпизодов мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 50 экранах Болгарии с 16 декабря, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".К премьере компания "Союзмультфильм" создала раскраску и активити-книгу по мотивам проекта. Они были презентованы на Международной книжной ярмарке в Софии.Мультсериал рассчитан на аудиторию от шести до восьми лет. Новая версия 3D с элементами 2D, так же как классическая, "наполнена трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями", добавили организаторы. После кинотеатрального показа в 2023 году проект появится на болгарском кабельном канале Super Toons TV.

https://ria.ru/20221205/manyunya-1836352194.html

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Елена Громова

новости культуры, юлиана слащева, болгария, союзмультфильм, софия (город), кино и сериалы