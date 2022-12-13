https://ria.ru/20221213/novyy_god-1838338062.html

Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год

Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год - РИА Новости, 13.12.2022

Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год

Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:38

2022-12-13T14:38

2022-12-13T14:38

новый год

общество

артем здунов

россия

республика мордовия

праздник

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов."По понятным причинам – наши пацаны сейчас воюют, многим семьям нужно помочь – мы большие празднества в виде пиротехнических шоу устраивать не будем. Сцену тоже не будем ставить. Но все, что связано с новогодними елками для детей, выдачей подарков, организацией массовых спортивных мероприятий, мы ничего отменять не будем", - сказал Здунов в ходе прямой линии.По его словам, дополнительную новогоднюю атрибутику также закупать не планируется. "Остальное оставим как есть. Праздник есть праздник, особенно для детей", - подчеркнул глава Мордовии.Он добавил, что сам будет встречать Новый год в кругу семьи.

https://ria.ru/20221213/elka-1838299862.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новый год, общество, артем здунов, россия, республика мордовия, праздник