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Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год - РИА Новости, 13.12.2022
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Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год - РИА Новости, 13.12.2022
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год
Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:38
2022-12-13T14:38
новый год
общество
артем здунов
россия
республика мордовия
праздник
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов."По понятным причинам – наши пацаны сейчас воюют, многим семьям нужно помочь – мы большие празднества в виде пиротехнических шоу устраивать не будем. Сцену тоже не будем ставить. Но все, что связано с новогодними елками для детей, выдачей подарков, организацией массовых спортивных мероприятий, мы ничего отменять не будем", - сказал Здунов в ходе прямой линии.По его словам, дополнительную новогоднюю атрибутику также закупать не планируется. "Остальное оставим как есть. Праздник есть праздник, особенно для детей", - подчеркнул глава Мордовии.Он добавил, что сам будет встречать Новый год в кругу семьи.
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новый год, общество, артем здунов, россия, республика мордовия, праздник
Новый год, Общество, Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия, Праздник
14:38 13.12.2022
 
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год

Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год, но детские праздники состоятся

© Depositphotos.com / tommeaker26@gmail.comФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / tommeaker26@gmail.com
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов.
"По понятным причинам – наши пацаны сейчас воюют, многим семьям нужно помочь – мы большие празднества в виде пиротехнических шоу устраивать не будем. Сцену тоже не будем ставить. Но все, что связано с новогодними елками для детей, выдачей подарков, организацией массовых спортивных мероприятий, мы ничего отменять не будем", - сказал Здунов в ходе прямой линии.
По его словам, дополнительную новогоднюю атрибутику также закупать не планируется. "Остальное оставим как есть. Праздник есть праздник, особенно для детей", - подчеркнул глава Мордовии.
Он добавил, что сам будет встречать Новый год в кругу семьи.
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Новый годОбществоАртем ЗдуновРоссияРеспублика МордовияПраздник
 
 
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