https://ria.ru/20221213/novyy_god-1838338062.html
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год - РИА Новости, 13.12.2022
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год
Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:38
2022-12-13T14:38
2022-12-13T14:38
новый год
общество
артем здунов
россия
республика мордовия
праздник
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов."По понятным причинам – наши пацаны сейчас воюют, многим семьям нужно помочь – мы большие празднества в виде пиротехнических шоу устраивать не будем. Сцену тоже не будем ставить. Но все, что связано с новогодними елками для детей, выдачей подарков, организацией массовых спортивных мероприятий, мы ничего отменять не будем", - сказал Здунов в ходе прямой линии.По его словам, дополнительную новогоднюю атрибутику также закупать не планируется. "Остальное оставим как есть. Праздник есть праздник, особенно для детей", - подчеркнул глава Мордовии.Он добавил, что сам будет встречать Новый год в кругу семьи.
https://ria.ru/20221213/elka-1838299862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, общество, артем здунов, россия, республика мордовия, праздник
Новый год, Общество, Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия, Праздник
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год
Мордовия откажется от пиротехнических шоу на Новый год, но детские праздники состоятся
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Больших новогодних мероприятий с пиротехническими шоу в этом году в Мордовии не будет, но детские праздники состоятся, заявил глава республики Артем Здунов.
"По понятным причинам – наши пацаны сейчас воюют, многим семьям нужно помочь – мы большие празднества в виде пиротехнических шоу устраивать не будем. Сцену тоже не будем ставить. Но все, что связано с новогодними елками для детей, выдачей подарков, организацией массовых спортивных мероприятий, мы ничего отменять не будем", - сказал Здунов в ходе прямой линии.
По его словам, дополнительную новогоднюю атрибутику также закупать не планируется. "Остальное оставим как есть. Праздник есть праздник, особенно для детей", - подчеркнул глава Мордовии.
Он добавил, что сам будет встречать Новый год в кругу семьи.