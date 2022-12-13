https://ria.ru/20221213/natsproekt-1838466702.html

Архангельская область вошла в число лидеров дорожного нацпроекта

Архангельская область вошла в число лидеров дорожного нацпроекта - РИА Новости, 13.12.2022

Архангельская область вошла в число лидеров дорожного нацпроекта

Архангельская область по итогам 2023 года вошла в десятку регионов, добившихся наиболее высоких показателей при реализации национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:25

2022-12-13T22:25

2022-12-13T22:25

архангельская область

жкх

марат хуснуллин

владимир путин

архангельская область

россия

архангельское

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Архангельская область по итогам 2023 года вошла в десятку регионов, добившихся наиболее высоких показателей при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба регионального правительства.О проделанной регионами работе президенту России Владимиру Путину доложил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры."В этом году у нас, по предварительным данным, определилась десятка лидеров, которые по совокупному показателю уже перевыполнили все планы, – это Архангельская, Волгоградская, Воронежская, Оренбургская, Самарская, Свердловская, Тамбовская области, Пермский край, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ", – сказал Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба.Как сообщили региональные власти, в этом году благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Архангельской области приведен в нормативное состояние 41 дорожный объект – это 13 участков региональных трасс протяженностью 150 километров, 23 участка улично-дорожной сети Архангельской агломерации протяженностью 24 километра, а также пять мостовых сооружений на региональной дорожной сети общей протяженностью 333 метра.Архангельская область и Федеральное дорожное агентство в ноябре этого года подписали меморандум, который на ближайшие пять лет станет основой для совместной работы по модернизации дорожной сети Архангельской области.План развития автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в опорную сеть Российской Федерации, рассчитан на 2023–2027 годы. Привлечение федерального финансирования позволит провести в Архангельской области работы на дорожных участках протяженностью более одной тысячи километров. В частности, в нормативное состояние должно быть приведено не менее 32,5% региональных и межмуниципальных дорог до конца 2024 года, а также не менее 85% дорог опорной сети региона – до конца 2027 года.

https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html

https://ria.ru/20221205/mchs-1836417723.html

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архангельское

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, марат хуснуллин, владимир путин, архангельская область, россия, архангельское