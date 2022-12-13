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СК наградил юных героев Отечества - РИА Новости, 13.12.2022
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СК наградил юных героев Отечества
СК наградил юных героев Отечества - РИА Новости, 13.12.2022
СК наградил юных героев Отечества
Следственный комитет России наградил юных героев Отечества, в том числе детей Донбасса и учеников ижевской средней общеобразовательной школы №88, на которую... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:26
2022-12-13T20:26
общество
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следственный комитет России наградил юных героев Отечества, в том числе детей Донбасса и учеников ижевской средней общеобразовательной школы №88, на которую напали в сентябре 2022 года, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."Под руководством Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина при участии членов Совета Героев при СК России состоялась торжественная церемония награждения юных героев Отечества", - говорится в сообщении.Сообщается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК России Эдуард Кабурнеев, члены семей сотрудников СК России, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также родные погибших юных героев."Среди награжденных ребят – дети Донбасса, которые проявили мужество в условиях боевых действий. Так, медали "Доблесть и отвага" вручены Евгении Сафроненко за спасение беременной женщины в Донецке, Богдану Матвиенко - за оказание помощи ребенку в Шахтерске и Богдану Коринскому - за спасение раненного товарища в Донецке", - говорится в сообщении.Кроме того, медали "Доблесть и отвага" получили ученики средней общеобразовательной школы №88 в Ижевске. Также на мероприятии присутствовала мама юного героя, "который погиб в неравной схватке с преступником в 2014 году", добавили в СК,Кроме того, руководители территориальных следственных органов вручили ребятам высокие награды: медаль "За содействие", медаль "За высокую гражданственность" и медали "Доблесть и отвага" за проявленную мужественность и стойкость юными героями. Отмечается, что юные герои спасали людей от вооруженных ограблений, вытаскивали детей из горящих зданий, спасали раненных товарищей и участвовали в добровольческой деятельности.Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после покончил с собой. В тот день погибли 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали: 15 тяжелораненых пациентов эвакуировали в московские клиники, остальные восемь лечились в больницах Удмуртии.
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общество, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, россия
Общество, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс, Россия
20:26 13.12.2022
 
СК наградил юных героев Отечества

СК наградил юных героев Отечества, в том числе детей Донбасса и учеников ижевской школы

© Фото : Следственный комитет Российской Федерации Торжественная церемония награждения юных героев Отечества, приуроченная ко Дню Героев Отечества, в Следственном комитете России
Торжественная церемония награждения юных героев Отечества, приуроченная ко Дню Героев Отечества, в Следственном комитете России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Торжественная церемония награждения юных героев Отечества, приуроченная ко Дню Героев Отечества, в Следственном комитете России
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следственный комитет России наградил юных героев Отечества, в том числе детей Донбасса и учеников ижевской средней общеобразовательной школы №88, на которую напали в сентябре 2022 года, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Под руководством Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина при участии членов Совета Героев при СК России состоялась торжественная церемония награждения юных героев Отечества", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК России Эдуард Кабурнеев, члены семей сотрудников СК России, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также родные погибших юных героев.
"Среди награжденных ребят – дети Донбасса, которые проявили мужество в условиях боевых действий. Так, медали "Доблесть и отвага" вручены Евгении Сафроненко за спасение беременной женщины в Донецке, Богдану Матвиенко - за оказание помощи ребенку в Шахтерске и Богдану Коринскому - за спасение раненного товарища в Донецке", - говорится в сообщении.
Кроме того, медали "Доблесть и отвага" получили ученики средней общеобразовательной школы №88 в Ижевске. Также на мероприятии присутствовала мама юного героя, "который погиб в неравной схватке с преступником в 2014 году", добавили в СК,
Кроме того, руководители территориальных следственных органов вручили ребятам высокие награды: медаль "За содействие", медаль "За высокую гражданственность" и медали "Доблесть и отвага" за проявленную мужественность и стойкость юными героями. Отмечается, что юные герои спасали людей от вооруженных ограблений, вытаскивали детей из горящих зданий, спасали раненных товарищей и участвовали в добровольческой деятельности.
Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после покончил с собой. В тот день погибли 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали: 15 тяжелораненых пациентов эвакуировали в московские клиники, остальные восемь лечились в больницах Удмуртии.
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