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Глава Мордовии рассказал, как будут решать проблемы с ЖКХ и дорогами - РИА Новости, 13.12.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20221213/mordoviya-1838383945.html
Глава Мордовии рассказал, как будут решать проблемы с ЖКХ и дорогами
Глава Мордовии рассказал, как будут решать проблемы с ЖКХ и дорогами - РИА Новости, 13.12.2022
Глава Мордовии рассказал, как будут решать проблемы с ЖКХ и дорогами
Новая коммунальная техника будет закуплена для Саранска, водопроводные сети модернизируют, а дороги продолжат ремонтировать и в городах, и в районах республики, РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:33
2022-12-13T16:34
республика мордовия
артем здунов
саранск
россия
жкх
республика мордовия
дороги
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Новая коммунальная техника будет закуплена для Саранска, водопроводные сети модернизируют, а дороги продолжат ремонтировать и в городах, и в районах республики, сообщил глава Мордовии Артём Здунов.Глава республики ответил на вопросы жителей Мордовии во вторник в ходе прямой линии. За полтора часа трансляции поступило более 350 вопросов."Как показал прямой эфир, в настоящее время жителей республики больше всего беспокоят темы состояния дорог, ЖКХ, а также благоустройства. В частности, много проблем обнажил недавний ледяной дождь. Глава Мордовии объяснил, что в последние годы новая техника в городе не закупалась, поэтому ее не хватает. Максимальное количество техники, которое сейчас может быть задействовано в уборке Саранска, - 112 единиц. Чтобы своевременно и качественно убрать городскую улично-дорожную сеть, нужно около 200 машин", - говорится в сообщении пресс-служба главы Мордовии.Здунов сообщил, что в этом году в республике уже начали обновлять коммунальную технику. "Город уже закупил 8 единиц. В ближайшее время муниципалитетам, в том числе Саранску, будут вручены ключи от новых коммунальных машин. Кроме того, мы возвращаем сейчас технику, которая была незаконно выведена из городского хозяйства", - сказал руководитель республики.Кроме нехватки техники, еще одна причина - организация работ по уборке. Всем руководителям районов и мэру города поставлена задача сформировать четкие графики, чтобы было понятно, в какой момент, куда и при каких погодных условиях выходит техника. Также существует вопрос с нехваткой кадров, при этом, как подчеркнул Здунов, вакансии в муниципальных предприятиях есть и заработная плата достойная."На развитие транспортной инфраструктуры региона в этом году направлена беспрецедентная сумма - более 9,5 миллиарда рублей. В 2022 году приведено в нормативное состояние более 310 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. И эта работа будет продолжена, в том числе в районах республики", - рассказал глава региона.Он также отметил, что в республике десятилетиями не решался вопрос состояния жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее острые проблемы - сети холодного водоснабжения и водоотведения в столице Мордовии и канализационные сети в Рузаевке. Глава Мордовии объяснил, что несколько лет назад Горводоканал в Рузаевке был передан в частные руки, и сейчас "с этой преступной схемой разбираются". Большая работа по модернизации систем водоснабжения предстоит в Саранске. В конце ноября подписано соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом о совместной работе по проектам модернизации коммунальной инфраструктуры в Мордовии. Это позволит привлечь внебюджетные инвестиции для масштабной работы и уже летом начать модернизацию городских водопроводных сетей.Много обращений поступило по поводу работы общественного транспорта в Саранске. Глава республики сообщил, что скоро в город придет обновленная техника, что позволит улучшить ситуацию.Говоря о развитии экономики республики, руководитель региона отметил, что сейчас на предприятиях промышленности и АПК около 9 тысяч вакансий с достойной заработной платой. Рабочие специальности хорошо оплачиваются, модернизируется система среднего профессионального образования.В ходе прямой линии глава Мордовии также ответил на вопросы жителей о здравоохранении, образовании, спорте и туризму. Те из них, на которые не были даны ответы в прямом эфире, не останутся без внимания. "По конкретным названным адресам я попрошу ответственных лиц выехать лично и разобраться с проблемой", - подчеркнул Здунов.
https://ria.ru/20221206/mordoviya-1836753932.html
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артем здунов, саранск, россия, жкх, республика мордовия, дороги
Республика Мордовия, Артем Здунов, Саранск, Россия, ЖКХ, Республика Мордовия, Дороги
16:33 13.12.2022 (обновлено: 16:34 13.12.2022)
 
Глава Мордовии рассказал, как будут решать проблемы с ЖКХ и дорогами

Глава Мордовии Здунов рассказал, как будут решаться проблемы с ЖКХ и дорогами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Новая коммунальная техника будет закуплена для Саранска, водопроводные сети модернизируют, а дороги продолжат ремонтировать и в городах, и в районах республики, сообщил глава Мордовии Артём Здунов.
Глава республики ответил на вопросы жителей Мордовии во вторник в ходе прямой линии. За полтора часа трансляции поступило более 350 вопросов.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:59Республика Мордовия
Глава Мордовии рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики
"Как показал прямой эфир, в настоящее время жителей республики больше всего беспокоят темы состояния дорог, ЖКХ, а также благоустройства. В частности, много проблем обнажил недавний ледяной дождь. Глава Мордовии объяснил, что в последние годы новая техника в городе не закупалась, поэтому ее не хватает. Максимальное количество техники, которое сейчас может быть задействовано в уборке Саранска, - 112 единиц. Чтобы своевременно и качественно убрать городскую улично-дорожную сеть, нужно около 200 машин", - говорится в сообщении пресс-служба главы Мордовии.
Здунов сообщил, что в этом году в республике уже начали обновлять коммунальную технику. "Город уже закупил 8 единиц. В ближайшее время муниципалитетам, в том числе Саранску, будут вручены ключи от новых коммунальных машин. Кроме того, мы возвращаем сейчас технику, которая была незаконно выведена из городского хозяйства", - сказал руководитель республики.
Кроме нехватки техники, еще одна причина - организация работ по уборке. Всем руководителям районов и мэру города поставлена задача сформировать четкие графики, чтобы было понятно, в какой момент, куда и при каких погодных условиях выходит техника. Также существует вопрос с нехваткой кадров, при этом, как подчеркнул Здунов, вакансии в муниципальных предприятиях есть и заработная плата достойная.
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6 декабря, 13:10Республика Мордовия
В Мордовии появится особая экономическая зона
"На развитие транспортной инфраструктуры региона в этом году направлена беспрецедентная сумма - более 9,5 миллиарда рублей. В 2022 году приведено в нормативное состояние более 310 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. И эта работа будет продолжена, в том числе в районах республики", - рассказал глава региона.
Он также отметил, что в республике десятилетиями не решался вопрос состояния жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее острые проблемы - сети холодного водоснабжения и водоотведения в столице Мордовии и канализационные сети в Рузаевке. Глава Мордовии объяснил, что несколько лет назад Горводоканал в Рузаевке был передан в частные руки, и сейчас "с этой преступной схемой разбираются". Большая работа по модернизации систем водоснабжения предстоит в Саранске. В конце ноября подписано соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом о совместной работе по проектам модернизации коммунальной инфраструктуры в Мордовии. Это позволит привлечь внебюджетные инвестиции для масштабной работы и уже летом начать модернизацию городских водопроводных сетей.
Много обращений поступило по поводу работы общественного транспорта в Саранске. Глава республики сообщил, что скоро в город придет обновленная техника, что позволит улучшить ситуацию.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ
Говоря о развитии экономики республики, руководитель региона отметил, что сейчас на предприятиях промышленности и АПК около 9 тысяч вакансий с достойной заработной платой. Рабочие специальности хорошо оплачиваются, модернизируется система среднего профессионального образования.
В ходе прямой линии глава Мордовии также ответил на вопросы жителей о здравоохранении, образовании, спорте и туризму. Те из них, на которые не были даны ответы в прямом эфире, не останутся без внимания. "По конкретным названным адресам я попрошу ответственных лиц выехать лично и разобраться с проблемой", - подчеркнул Здунов.
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