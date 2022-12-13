https://ria.ru/20221213/moldovagaz-1838269387.html

Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома"

Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома" - РИА Новости, 13.12.2022

Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома"

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что отправится в Россию в ближайшие две недели, чтобы встретиться с руководством "Газпрома" и обсудить вопросы... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:44

2022-12-13T11:44

2022-12-13T11:44

экономика

россия

молдавия

молдовагаз

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190029_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_55a3c1a66badf77c1e0f6c8f46448d0f.jpg

КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что отправится в Россию в ближайшие две недели, чтобы встретиться с руководством "Газпрома" и обсудить вопросы поставок газа."Я поеду (в РФ - ред.) если не на этой неделе, то на следующей. Я постоянно провожу работу в области полного восстановления поставок в Молдавию", — заявил Чебан в эфире телеканал N4, отвечая на вопрос, будут ли еще до конца года встречи с руководством российского концерна.По его словам, речь пока идет о дискуссиях на корпоративном уровне, поэтому в делегацию войдет сам Чебан. При этом он подчеркнул, что приветствовал бы решение представителей правительства отправиться на переговоры в Россию.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В декабре Молдавия получит 43,5% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221211/sandu-1837910855.html

https://ria.ru/20221210/moldaviya-1837745707.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, молдавия, молдовагаз, газпром