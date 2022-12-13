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Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома" - РИА Новости, 13.12.2022
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Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома"
Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома" - РИА Новости, 13.12.2022
Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома"
Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что отправится в Россию в ближайшие две недели, чтобы встретиться с руководством "Газпрома" и обсудить вопросы... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:44
2022-12-13T11:44
экономика
россия
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что отправится в Россию в ближайшие две недели, чтобы встретиться с руководством "Газпрома" и обсудить вопросы поставок газа."Я поеду (в РФ - ред.) если не на этой неделе, то на следующей. Я постоянно провожу работу в области полного восстановления поставок в Молдавию", — заявил Чебан в эфире телеканал N4, отвечая на вопрос, будут ли еще до конца года встречи с руководством российского концерна.По его словам, речь пока идет о дискуссиях на корпоративном уровне, поэтому в делегацию войдет сам Чебан. При этом он подчеркнул, что приветствовал бы решение представителей правительства отправиться на переговоры в Россию.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В декабре Молдавия получит 43,5% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221211/sandu-1837910855.html
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экономика, россия, молдавия, молдовагаз, газпром
Экономика, Россия, Молдавия, Молдовагаз, Газпром
11:44 13.12.2022
 
Глава "Молдовагаза" заявил, что встретится с руководством "Газпрома"

Глава "Молдовагаза" Чебан поедет в Россию, чтобы встретиться с руководством "Газпрома"

© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан
Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что отправится в Россию в ближайшие две недели, чтобы встретиться с руководством "Газпрома" и обсудить вопросы поставок газа.
"Я поеду (в РФ - ред.) если не на этой неделе, то на следующей. Я постоянно провожу работу в области полного восстановления поставок в Молдавию", — заявил Чебан в эфире телеканал N4, отвечая на вопрос, будут ли еще до конца года встречи с руководством российского концерна.
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По его словам, речь пока идет о дискуссиях на корпоративном уровне, поэтому в делегацию войдет сам Чебан. При этом он подчеркнул, что приветствовал бы решение представителей правительства отправиться на переговоры в Россию.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В декабре Молдавия получит 43,5% от необходимого стране объема газа.
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ЭкономикаРоссияМолдавияМолдовагазГазпром
 
 
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