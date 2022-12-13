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На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в регионе... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:08
2022-12-13T21:08
2022-12-13T21:08
краснодарский край
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в регионе до 2025 года, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что программа на 2023 год сбалансирована по доходам и расходам, ее проектная стоимость профицитна и составляет более 120 миллиардов рублей, это на 12,7 миллиарда выше утвержденного уровня 2022 года.Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, система медпомощи постоянно совершенствуется: из года в год увеличивается финансирование отрасли, идёт строительство новых и модернизация уже действующих медучреждений, ведётся подготовка и повышение квалификации медперсонала, внедряются новые методики лечения и совершенствуются процедуры лекарственного обеспечения."Власти края и далее будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения качественного роста отрасли", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.По данным регионального парламента, средний подушевой норматив финансирования в 2023 году составит около 20,8 тысячи рублей. В сравнении с 2022 годом в программе увеличены нормативы объема медпомощи по профилактическим мероприятиям на 11,6%, отдельно установлены нормативы по диспансерному наблюдению.
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в регионе до 2025 года, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
"На шестой очередной сессии депутаты приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программа на 2023 год сбалансирована по доходам и расходам, ее проектная стоимость профицитна и составляет более 120 миллиардов рублей, это на 12,7 миллиарда выше утвержденного уровня 2022 года.
Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, система медпомощи постоянно совершенствуется: из года в год увеличивается финансирование отрасли, идёт строительство новых и модернизация уже действующих медучреждений, ведётся подготовка и повышение квалификации медперсонала, внедряются новые методики лечения и совершенствуются процедуры лекарственного обеспечения.
"Власти края и далее будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения качественного роста отрасли", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.
По данным регионального парламента, средний подушевой норматив финансирования в 2023 году составит около 20,8 тысячи рублей. В сравнении с 2022 годом в программе увеличены нормативы объема медпомощи по профилактическим мероприятиям на 11,6%, отдельно установлены нормативы по диспансерному наблюдению.