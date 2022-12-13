https://ria.ru/20221213/medpomosch-1838459184.html

На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года - РИА Новости, 13.12.2022

На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в регионе... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:08

2022-12-13T21:08

2022-12-13T21:08

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в регионе до 2025 года, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что программа на 2023 год сбалансирована по доходам и расходам, ее проектная стоимость профицитна и составляет более 120 миллиардов рублей, это на 12,7 миллиарда выше утвержденного уровня 2022 года.Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, система медпомощи постоянно совершенствуется: из года в год увеличивается финансирование отрасли, идёт строительство новых и модернизация уже действующих медучреждений, ведётся подготовка и повышение квалификации медперсонала, внедряются новые методики лечения и совершенствуются процедуры лекарственного обеспечения."Власти края и далее будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения качественного роста отрасли", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.По данным регионального парламента, средний подушевой норматив финансирования в 2023 году составит около 20,8 тысячи рублей. В сравнении с 2022 годом в программе увеличены нормативы объема медпомощи по профилактическим мероприятиям на 11,6%, отдельно установлены нормативы по диспансерному наблюдению.

https://ria.ru/20221213/byudzhet-1838411725.html

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общество, краснодарский край