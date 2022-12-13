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14 тыс нижегородцев получили лекарства от сердечно-сосудистых болезней - РИА Новости, 13.12.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221213/lekarstva-1838436984.html
14 тыс нижегородцев получили лекарства от сердечно-сосудистых болезней
14 тыс нижегородцев получили лекарства от сердечно-сосудистых болезней - РИА Новости, 13.12.2022
14 тыс нижегородцев получили лекарства от сердечно-сосудистых болезней
Более 14 тысяч нижегородцев получили лекарства по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:58
2022-12-13T18:58
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Более 14 тысяч нижегородцев получили лекарства по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Пилотный проект по "бесшовной маршрутизации" пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями реализуется в регионе с мая 2021 года."За 11 месяцев 2022 года более 14 тысяч нижегородцев стали участниками программы льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Еще около 1 тысячи пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением, получат лекарства в течение декабря", - говорится в сообщении.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пилотный проект по "бесшовной маршрутизации" пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяет обеспечить поддерживающую лекарственную терапию для нижегородцев, переживших острые сердечно-сосудистые заболевания или определенные кардиохирургические вмешательства, но при этом не являющихся льготниками."Люди, перенесшие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и операции, имеют право в течение года бесплатно получать ряд необходимых лекарственных препаратов. Но не все обращаются в поликлиники после выписки из стационара. В рамках проекта система выдачи лекарств значительно упростилась. Теперь пациенту после выписки из стационара не нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, оформлять рецепт, а затем идти в пункт отпуска лекарственных средств – полный набор необходимых медикаментов он получает в день выписки из больницы", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Благодаря региональному проекту получение лекарств организовано в соответствии с клиническими рекомендациями непосредственно в день выписки пациента из медицинской организации на срок от 3 до 6 месяцев."На текущий момент в проекте участвуют два региональных сердечно-сосудистых центра, Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Королёва, 16 первичных сосудистых центров, 14 отделений реабилитации и еще два частных учреждения. Вся информация о пациентах, которым положено льготное лекарственное обеспечение, с помощью единой цифровой платформы аккумулируется в Центре управления сердечно-сосудистыми рисками при Нижегородской городской клинической больнице №5, которая выступает координатором проекта в регионе", – пояснил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.Подчеркивается, что такая централизованная выдача лекарств в рамках пилотного проекта помогает пациентам быстрее восстанавливаться и предотвратить осложнения.
https://ria.ru/20221129/avtobus-1834956106.html
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глеб никитин, нижегородская область
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область
18:58 13.12.2022
 
14 тыс нижегородцев получили лекарства от сердечно-сосудистых болезней

Более 14 тысяч нижегородцев получили лекарства от сердечно-сосудистых болезней

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Более 14 тысяч нижегородцев получили лекарства по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пилотный проект по "бесшовной маршрутизации" пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями реализуется в регионе с мая 2021 года.
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"За 11 месяцев 2022 года более 14 тысяч нижегородцев стали участниками программы льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Еще около 1 тысячи пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением, получат лекарства в течение декабря", - говорится в сообщении.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пилотный проект по "бесшовной маршрутизации" пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяет обеспечить поддерживающую лекарственную терапию для нижегородцев, переживших острые сердечно-сосудистые заболевания или определенные кардиохирургические вмешательства, но при этом не являющихся льготниками.
"Люди, перенесшие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и операции, имеют право в течение года бесплатно получать ряд необходимых лекарственных препаратов. Но не все обращаются в поликлиники после выписки из стационара. В рамках проекта система выдачи лекарств значительно упростилась. Теперь пациенту после выписки из стационара не нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, оформлять рецепт, а затем идти в пункт отпуска лекарственных средств – полный набор необходимых медикаментов он получает в день выписки из больницы", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Благодаря региональному проекту получение лекарств организовано в соответствии с клиническими рекомендациями непосредственно в день выписки пациента из медицинской организации на срок от 3 до 6 месяцев.
"На текущий момент в проекте участвуют два региональных сердечно-сосудистых центра, Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Королёва, 16 первичных сосудистых центров, 14 отделений реабилитации и еще два частных учреждения. Вся информация о пациентах, которым положено льготное лекарственное обеспечение, с помощью единой цифровой платформы аккумулируется в Центре управления сердечно-сосудистыми рисками при Нижегородской городской клинической больнице №5, которая выступает координатором проекта в регионе", – пояснил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Подчеркивается, что такая централизованная выдача лекарств в рамках пилотного проекта помогает пациентам быстрее восстанавливаться и предотвратить осложнения.
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