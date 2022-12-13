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При обстреле Кременной украинскими войсками пострадали два мирных жителя
При обстреле Кременной украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.12.2022
При обстреле Кременной украинскими войсками пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в понедельник в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:30
2022-12-13T07:30
2022-12-13T07:30
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в понедельник в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрелов в населенном пункте Кременная ранения получили два мирных жителя 1999 и 1973 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ведомство в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным представительства, в результате обстрела один дом был разрушен, еще один - поврежден.
https://ria.ru/20221213/svatovo-1838216981.html
кременная
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кременная, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, СЦКК
При обстреле Кременной украинскими войсками пострадали два мирных жителя
При обстреле Кременной украинскими войсками в понедельник пострадали два мирных жителя