https://ria.ru/20221213/kremennaya-1838222248.html

При обстреле Кременной украинскими войсками пострадали два мирных жителя

При обстреле Кременной украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.12.2022

При обстреле Кременной украинскими войсками пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в понедельник в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T07:30

2022-12-13T07:30

2022-12-13T07:30

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в понедельник в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрелов в населенном пункте Кременная ранения получили два мирных жителя 1999 и 1973 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ведомство в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным представительства, в результате обстрела один дом был разрушен, еще один - поврежден.

https://ria.ru/20221213/svatovo-1838216981.html

кременная

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кременная, луганская народная республика, сцкк