https://ria.ru/20221213/klub-1838333509.html

Глава Алтая принял участие в открытии шахматного клуба в Барнауле

Глава Алтая принял участие в открытии шахматного клуба в Барнауле - РИА Новости, 13.12.2022

Глава Алтая принял участие в открытии шахматного клуба в Барнауле

Глава Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии обновленного шахматного клуба в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:26

2022-12-13T14:26

2022-12-13T14:37

алтайский край

виктор томенко

барнаул

алтайский край

урал

александр ткачев

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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии обновленного шахматного клуба в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства."Губернатор Виктор Томенко принял участие в открытии шахматного клуба в краевой столице. Клуб открылся в новом помещении в центре Барнаула. Здание отремонтировано в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Из регионального бюджета было выделено около 30 миллионов рублей, процесс реконструкции занял 7 месяцев", - говорится в сообщении.Кроме того, в клубе появился компьютерный класс, который соответствует требованиям участия в онлайн турнирах. Теперь здесь можно проводить спортивные мероприятия, размещая до 250 шахматистов одновременно.Губернатор Виктор Томенко поздравил членов и ветеранов клуба с переездом в новое здание и отметил, что Алтайский край гордится достижениями шахматистов."Этот вид спорта имеет много общего и с искусством, и с творчеством. Я всех вас поздравляю и хочу сказать, что правительство края будет продолжать поддерживать ваши начинания, вашу работу. Мы вместе будем это делать с депутатским корпусом – Алтайским краевым законодательным собранием. И будем ждать новых наших победителей, новых успехов", – отметил глава региона.Заместитель председателя правления, глава технической дирекции Российской шахматной Федерации Александр Ткачев поблагодарил губернатора Виктора Томенко за внимание к развитию данного вида спорта в регионе, особо подчеркнув, что клуб такого формата – единственный за Уралом.Отмечается, что 5 декабря исполнилось 11 лет, как в регионе был учрежден шахматный клуб. Ежегодно совместно с федерацией клуб организует и проводит около 50 соревнований различного уровня, воспитанники становятся победителями и призерами международных и всероссийских турниров. А в рамках всероссийского проекта "Шахматы в школах", реализуемого при участии клуба, 218 школ из 51 муниципалитета Алтайского края оснащены шахматным инвентарем и учебно-методическими комплектами, в них занимаются более 2500 школьников.

https://ria.ru/20221208/altay-1837286076.html

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алтайский край

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

виктор томенко, барнаул, алтайский край, урал, александр ткачев