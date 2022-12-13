14:26 13.12.2022 (обновлено: 14:37 13.12.2022)
Глава Алтая принял участие в открытии шахматного клуба в Барнауле
Глава Алтая принял участие в открытии обновленного шахматного клуба в Барнаул
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Алтайского краяГлава Алтайского края Виктор Томенко во время открытия обновленного шахматного клуба в Барнауле
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Алтайского края
Глава Алтайского края Виктор Томенко во время открытия обновленного шахматного клуба в Барнауле
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии обновленного шахматного клуба в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Виктор Томенко принял участие в открытии шахматного клуба в краевой столице. Клуб открылся в новом помещении в центре Барнаула. Здание отремонтировано в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Из регионального бюджета было выделено около 30 миллионов рублей, процесс реконструкции занял 7 месяцев", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Алтайского краяГлава Алтайского края Виктор Томенко во время открытия обновленного шахматного клуба в Барнауле
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Алтайского края
Глава Алтайского края Виктор Томенко во время открытия обновленного шахматного клуба в Барнауле
Кроме того, в клубе появился компьютерный класс, который соответствует требованиям участия в онлайн турнирах. Теперь здесь можно проводить спортивные мероприятия, размещая до 250 шахматистов одновременно.
Губернатор Виктор Томенко поздравил членов и ветеранов клуба с переездом в новое здание и отметил, что Алтайский край гордится достижениями шахматистов.
"Этот вид спорта имеет много общего и с искусством, и с творчеством. Я всех вас поздравляю и хочу сказать, что правительство края будет продолжать поддерживать ваши начинания, вашу работу. Мы вместе будем это делать с депутатским корпусом – Алтайским краевым законодательным собранием. И будем ждать новых наших победителей, новых успехов", – отметил глава региона.
Заместитель председателя правления, глава технической дирекции Российской шахматной Федерации Александр Ткачев поблагодарил губернатора Виктора Томенко за внимание к развитию данного вида спорта в регионе, особо подчеркнув, что клуб такого формата – единственный за Уралом.
Отмечается, что 5 декабря исполнилось 11 лет, как в регионе был учрежден шахматный клуб. Ежегодно совместно с федерацией клуб организует и проводит около 50 соревнований различного уровня, воспитанники становятся победителями и призерами международных и всероссийских турниров. А в рамках всероссийского проекта "Шахматы в школах", реализуемого при участии клуба, 218 школ из 51 муниципалитета Алтайского края оснащены шахматным инвентарем и учебно-методическими комплектами, в них занимаются более 2500 школьников.
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