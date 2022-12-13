https://ria.ru/20221213/kastilo-1838465280.html

Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо

Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо - РИА Новости, 13.12.2022

Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо

Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:10

2022-12-13T22:10

2022-12-13T22:10

в мире

педро кастильо

андрес мануэль лопес обрадор

перу

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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины, Колумбии и Боливии продолжают считать президентом этой страны арестованного Педро Кастильо.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.Кастильо опубликовал в понедельник рукописное письмо, в котором заявил об отказе сложить полномочия и призвал народ не признавать результаты планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после отказа Кастильо сложить с себя полномочия выразили совместную озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.По словам Лопеса Обрадора, сейчас официальные отношения Мексики с Перу приостановлены до того, как эта страна найдет демократический выход из кризиса."Они на паузе, в ожидании того, что произойдет, и даст бог, будет найден демократический путь", - пояснил президент Мексики.

https://ria.ru/20221213/peru-1838223276.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, андрес мануэль лопес обрадор, перу, мексика, аргентина