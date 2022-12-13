https://ria.ru/20221213/kastilo-1838465280.html
Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо
Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо - РИА Новости, 13.12.2022
Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо
Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:10
2022-12-13T22:10
2022-12-13T22:10
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педро кастильо
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины, Колумбии и Боливии продолжают считать президентом этой страны арестованного Педро Кастильо.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.Кастильо опубликовал в понедельник рукописное письмо, в котором заявил об отказе сложить полномочия и призвал народ не признавать результаты планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после отказа Кастильо сложить с себя полномочия выразили совместную озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.По словам Лопеса Обрадора, сейчас официальные отношения Мексики с Перу приостановлены до того, как эта страна найдет демократический выход из кризиса."Они на паузе, в ожидании того, что произойдет, и даст бог, будет найден демократический путь", - пояснил президент Мексики.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, андрес мануэль лопес обрадор, перу, мексика, аргентина
В мире, Педро Кастильо, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Перу, Мексика, Аргентина
Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо
Глава Мексики Лопес Обрадор заявил, что считает арестованного Кастильо президентом Перу
МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины, Колумбии и Боливии продолжают считать президентом этой страны арестованного Педро Кастильо.
"Да, мы заявили об этом в документе … до тех пор, пока они там (в Перу - ред.) не разрешат эту ситуацию в рамках закона", - заявил в ходе пресс-конференции мексиканский лидер, отвечая на вопрос, считает ли он по-прежнему президентом Перу Педро Кастильо.
Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.
Кастильо опубликовал в понедельник рукописное письмо, в котором заявил об отказе сложить полномочия и призвал народ не признавать результаты планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после отказа Кастильо сложить с себя полномочия выразили совместную озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.
По словам Лопеса Обрадора, сейчас официальные отношения Мексики с Перу приостановлены до того, как эта страна найдет демократический выход из кризиса.
"Они на паузе, в ожидании того, что произойдет, и даст бог, будет найден демократический путь", - пояснил президент Мексики.