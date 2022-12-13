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Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо - РИА Новости, 13.12.2022
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Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо
Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо - РИА Новости, 13.12.2022
Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо
Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:10
2022-12-13T22:10
в мире
педро кастильо
андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины, Колумбии и Боливии продолжают считать президентом этой страны арестованного Педро Кастильо.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.Кастильо опубликовал в понедельник рукописное письмо, в котором заявил об отказе сложить полномочия и призвал народ не признавать результаты планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после отказа Кастильо сложить с себя полномочия выразили совместную озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.По словам Лопеса Обрадора, сейчас официальные отношения Мексики с Перу приостановлены до того, как эта страна найдет демократический выход из кризиса."Они на паузе, в ожидании того, что произойдет, и даст бог, будет найден демократический путь", - пояснил президент Мексики.
https://ria.ru/20221213/peru-1838223276.html
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в мире, педро кастильо, андрес мануэль лопес обрадор, перу, мексика, аргентина
В мире, Педро Кастильо, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Перу, Мексика, Аргентина
22:10 13.12.2022
 
Глава Мексики заявил, что считает президентом Перу Кастильо

Глава Мексики Лопес Обрадор заявил, что считает арестованного Кастильо президентом Перу

© AP Photo / Martin MejiaПедро Кастильо
Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Педро Кастильо. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, правительства Мексики, Аргентины, Колумбии и Боливии продолжают считать президентом этой страны арестованного Педро Кастильо.
"Да, мы заявили об этом в документе … до тех пор, пока они там (в Перу - ред.) не разрешат эту ситуацию в рамках закона", - заявил в ходе пресс-конференции мексиканский лидер, отвечая на вопрос, считает ли он по-прежнему президентом Перу Педро Кастильо.
Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.
Кастильо опубликовал в понедельник рукописное письмо, в котором заявил об отказе сложить полномочия и призвал народ не признавать результаты планируемых выборов. Правительства Аргентины, Колумбии, Боливии и Мексики после отказа Кастильо сложить с себя полномочия выразили совместную озабоченность событиями в Перу и призвали власти уважать волеизъявление жителей.
По словам Лопеса Обрадора, сейчас официальные отношения Мексики с Перу приостановлены до того, как эта страна найдет демократический выход из кризиса.
"Они на паузе, в ожидании того, что произойдет, и даст бог, будет найден демократический путь", - пояснил президент Мексики.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 07:54
При протестах в Перу погибли семь человек
 
В миреПедро КастильоАндрес Мануэль Лопес ОбрадорПеруМексикаАргентина
 
 
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