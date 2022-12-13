16:44 13.12.2022 (обновлено: 19:44 13.12.2022)
"Офисы присутствия" Ростовской области создадут в дружественных странах
Голубев: "Офисы присутствия" Ростовской области создадут в дружественных России странах
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. "Офисы присутствия" Ростовской области создадут в дружественных России странах для привлечения инвесторов в новые ниши, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник.
По его словам, в обновленной стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года уточняется география экспорта, делается акцент на дружественные страны. "Во многих из них - в Турции, Иране, Белоруссии, Индии, Китае - в наших ближайших планах совместно с деловыми объединениями и бизнесом создать "офисы присутствия" Ростовской области", - сказал Голубев, добавив, что для привлечения инвесторов в новые ниши нужны новые рынки сбыта и новые внешнеэкономические партнеры.
По данным губернатора, многие компании наращивают присутствие в Ростовской области, а инвесторы продолжили реализацию своих проектов. Как итог - за девять месяцев 2022 года инвестиции выросли более чем на 3%. В области продолжается строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива на общую сумму более 200 миллиардов рублей, новых заводов сельхозмашиностроения с инвестициями свыше 10 миллиардов рублей, второго завода по выпуску ячеистого бетона на сумму порядка 3 миллиардов рублей.
Идет реализация таких масштабных объектов, как автодорога "Западная хорда", обход Аксая, "Северный радиус" в составе Ростовского транспортного кольца, реконструкция "Северного обхода". С 2023 по 2025 годы значительно активизируется строительство и реконструкция региональных и муниципальных дорог.