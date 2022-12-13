https://ria.ru/20221213/investitsii-1838358983.html

Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 миллиардов рублей

Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.12.2022

Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 миллиардов рублей

Объем инвестиций в основной капитал в Самарской области за девять месяцев 2022 года вырос на 4,9% и составил 266,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:36

2022-12-13T15:36

2022-12-13T15:36

дмитрий азаров

владимир путин

самарская область

россия

яндекс.маркет

ozon

объединенная двигателестроительная корпорация

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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Самарской области за девять месяцев 2022 года вырос на 4,9% и составил 266,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Отмечается, что по объему инвестиций Самарская область стабильно занимает одно из лидирующих мест в Приволжском федеральном округе.С января по сентябрь этого года наибольший рост объема инвестиций произошел в производстве бумаги и бумажных изделий – в 3,8 раза, водоснабжении и водоотведении – на 86%, металлургическом производстве – почти 60%. Также уверенный рост продемонстрировали такие отрасли, как транспортировка и хранение; профессиональная, научная и техническая деятельность; производство строительных материалов - 36,6%, 24,3%, 14,3% соответственно.По информации пресс-службы, в текущем году удалось повторить рекорд 2021 года по запуску инвестиционных проектов в регионе. Несмотря на то, что год еще не завершен, уже открыто 25 новых производств, в числе которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, логистический центр "Яндекс.Маркет", крупнейший хаб онлайн-ритейлера OZON, завод по производству пластиковой тары, на ПАО "ОДК-Кузнецов" начали работу три новых производственных корпуса, агрокорпорацией "Био-тон" запущен семенной завод мощностью 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур, введена в эксплуатацию новая производственная площадка для производства самоходных сельскохозяйственных машин, в индустриальном парке "Преображенка" открыто серийное производство инновационного медицинского оборудования и другие.Для получения любой помощи при реализации инвестиционных проектов на территории региона предприниматели могут обратиться в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи до поддержки предприятия после его запуска.По информации пресс-службы, развитие инвестиционной активности в Самарской области – ключевой приоритет, обозначенный губернатором региона Дмитрием Азаровым в работе областного правительства. Результаты проводимой работы были отмечены президентом РФ Владимиром Путиным на недавней встрече с главой региона. Глава государства подчеркнул, что ситуация в Самарской области "стабильная" и "хорошая – по многим показателям выше среднероссийских", в том числе он отметил и рост инвестиций в основной капитал.По данным пресс-службы, в Самарской области проводится системная работа с инвесторами, что позволяет не только значительно укрепить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге, но и создавать новые рабочие места. "Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей - вот что важно. Вот главный эффект, а вовсе не рейтинги. Не на рейтинги мы работаем, а для людей. И результаты есть", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221210/vyplaty-1837700074.html

https://ria.ru/20221208/dorogi-1837126815.html

https://ria.ru/20221121/predpriyatiya-1833134698.html

самарская область

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дмитрий азаров, владимир путин, самарская область, россия, яндекс.маркет, ozon, объединенная двигателестроительная корпорация