https://ria.ru/20221213/investitsii-1838226604.html
Известный инвестор из США назвал вложения в Россию выгодными
Известный инвестор из США назвал вложения в Россию выгодными - РИА Новости, 13.12.2022
Известный инвестор из США назвал вложения в Россию выгодными
Вложения в Россию и Украину могут быть выгодными и их стоит прямо сейчас рассмотреть тем инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, заявил РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:39
2022-12-13T08:39
2022-12-13T08:40
специальная военная операция на украине
экономика
джордж сорос
джим роджерс
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Вложения в Россию и Украину могут быть выгодными и их стоит прямо сейчас рассмотреть тем инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Если вы инвестируете в страну, где идут военные действия или гражданская война, особенно приближающиеся к окончанию, то вы можете заработать много денег. Я не могу инвестировать в Украину или Россию прямо сейчас, но я определенно хотел бы", - отметил Роджерс.Инвестор указал, что представителям тех стран, которые не находятся под влиянием антироссийских санкций, следует "прямо сейчас" рассмотреть возможность инвестиций в Россию.По его словам, многим западным инвесторам пришлось покинуть российский рынок "из-за их собственных правительств"."Если вы можете, если у вас есть терпение, вы обычно много получаете", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221213/napryazhennost-1838216802.html
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экономика, джордж сорос, джим роджерс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Джордж Сорос, Джим Роджерс, Россия, Украина
08:39 13.12.2022 (обновлено: 08:40 13.12.2022)
Известный инвестор из США назвал вложения в Россию выгодными
Инвестор Джим Роджерс считает вложения в Россию выгодными в нынешних условиях
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Вложения в Россию и Украину могут быть выгодными и их стоит прямо сейчас рассмотреть тем инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом
. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
"Если вы инвестируете в страну, где идут военные действия или гражданская война, особенно приближающиеся к окончанию, то вы можете заработать много денег. Я не могу инвестировать в Украину или Россию прямо сейчас, но я определенно хотел бы", - отметил Роджерс.
Инвестор указал, что представителям тех стран, которые не находятся под влиянием антироссийских санкций, следует "прямо сейчас" рассмотреть возможность инвестиций в Россию.
По его словам, многим западным инвесторам пришлось покинуть российский рынок "из-за их собственных правительств".
"Если вы можете, если у вас есть терпение, вы обычно много получаете", - резюмировал он.