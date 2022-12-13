https://ria.ru/20221213/investitsii-1838226604.html

Известный инвестор из США назвал вложения в Россию выгодными

Известный инвестор из США назвал вложения в Россию выгодными - РИА Новости, 13.12.2022

Известный инвестор из США назвал вложения в Россию выгодными

Вложения в Россию и Украину могут быть выгодными и их стоит прямо сейчас рассмотреть тем инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, заявил РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:39

2022-12-13T08:39

2022-12-13T08:40

специальная военная операция на украине

экономика

джордж сорос

джим роджерс

россия

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Вложения в Россию и Украину могут быть выгодными и их стоит прямо сейчас рассмотреть тем инвесторам, которые не находятся под действием западных санкций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Если вы инвестируете в страну, где идут военные действия или гражданская война, особенно приближающиеся к окончанию, то вы можете заработать много денег. Я не могу инвестировать в Украину или Россию прямо сейчас, но я определенно хотел бы", - отметил Роджерс.Инвестор указал, что представителям тех стран, которые не находятся под влиянием антироссийских санкций, следует "прямо сейчас" рассмотреть возможность инвестиций в Россию.По его словам, многим западным инвесторам пришлось покинуть российский рынок "из-за их собственных правительств"."Если вы можете, если у вас есть терпение, вы обычно много получаете", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221213/napryazhennost-1838216802.html

https://ria.ru/20221213/dollar-1838209252.html

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экономика, джордж сорос, джим роджерс, россия, украина