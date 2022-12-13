https://ria.ru/20221213/granata-1838415803.html
Жителю Чебоксар дали четыре года условно за напугавшую людей в кафе гранату
Жителю Чебоксар дали четыре года условно за напугавшую людей в кафе гранату - РИА Новости, 13.12.2022
Жителю Чебоксар дали четыре года условно за напугавшую людей в кафе гранату
Суд осудил на 4 года условно жителя Чебоксар, напугавшего посетителей кафе брошенной имитационной гранатой, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:33
2022-12-13T17:33
2022-12-13T17:34
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Суд осудил на 4 года условно жителя Чебоксар, напугавшего посетителей кафе брошенной имитационной гранатой, сообщает прокуратура Чувашии.Судом установлено, что в апреле находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний житель Чебоксар отдыхал в кафе "Рандеву", где из хулиганских побуждений выдернул чеку из предмета, схожего с боевой гранатой, и бросил в сторону зала под стол, где находились посетители кафе. Произошел громкий хлопок, сопровождающийся вспышкой света и дыма, а также выбросом различных фрагментов и веществ, находящихся внутри предмета, оказавшегося, как выяснилось позже, пиротехническим имитационным изделием.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)."Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221213/otravlenie-1838323392.html
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происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
17:33 13.12.2022 (обновлено: 17:34 13.12.2022)
Жителю Чебоксар дали четыре года условно за напугавшую людей в кафе гранату
Жителя Чебоксар, бросившего в кафе имитационную гранату, осудили на четыре года условно